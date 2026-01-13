إيلاف من مدريد: اتهمت امرأتان كانتا تعملان لدى المغني الاسباني الشهير خوليو إغليسياس (82 عاماً) بالاعتداء الجنسي عليهما والتعرض للإيذاء أثناء عملهما في منازله الخاصة بمنطقة الكاريبي، وذلك وفقًا لتحقيق مشترك نشرته صحيفة elDiario.es وقناة Univision Noticias.

ما هي التهم الموجهة إلى خوليو إغليسياس؟

تقول المرأتان، اللتان تم استخدام أسماء مستعارة لحماية هويتهما، إن الاعتداءات المزعومة وقعت في عام 2021 أثناء عملهما في منازل إغليسياس في بونتا كانا، بجمهورية الدومينيكان، وليفورد كاي، بجزر البهاما. كانت إحداهما تعمل كعاملة منزلية مقيمة، والأخرى كأخصائية علاج طبيعي. في ذلك الوقت، كانت أصغرهن تبلغ من العمر 22 عامًا.

وبحسب شهاداتهن، قام إغليسياس، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 77 عامًا، بإخضاعهن لتحرشات جنسية غير مرغوب فيها، وإكراه، وإذلال، غالبًا ضمن تسلسل هرمي صارم ومُرعب في مكان العمل.

وتزعم إحدى النساء تعرضها لاعتداءات جنسية متكررة في غرفة نوم المغني بعد استدعائها في وقت متأخر من الليل، واصفةً بيئةً كان فيها الرفض مستحيلاً. وتقول الأخرى إن إغليسياس قبّلها ولمس ثدييها دون رضاها، بما في ذلك في أماكن عامة كالشاطئ وحمام السباحة.

وتقولان إن كبار الموظفين سهّلوا أو ضغطوا عليهما للامتثال لمطالب المغني. ويشير التحقيق إلى أنه طُلب من بعض الموظفات الخضوع لفحوصات طبية ونسائية كجزء من عملهن.

ماذا قال خوليو إغليسياس عن هذه الادعاءات؟

ذكر صحفيون من موقع elDiario.es وقناة Univision Noticias أنهم حاولوا مرارًا وتكرارًا التواصل مع إغليسياس وممثليه القانونيين للتعليق، لكنهم لم يتلقوا أي رد. وُجّهت أسئلة أيضًا إلى مديري المنازل المذكورين في الشهادات، لكن لم تُقدّم سوى ردود محدودة أو لم تُقدّم أي ردود على الإطلاق.

وتفيد وسائل الإعلام بأن تحقيقها استغرق ثلاث سنوات، وشمل مقابلات مع 15 موظفًا سابقًا، بالإضافة إلى مراجعة أدلة وثائقية كالرسائل والتقارير الطبية وسجلات التوظيف. ولم تُعلن أي تهم جنائية حتى الآن.

من هو خوليو إغليسياس؟

خوليو إغليسياس (Julio Iglesias) هو مغني وكاتب أغاني إسباني، ويُعد واحدًا من أكثر الفنانين مبيعًا في تاريخ الموسيقى العالمية.

- المسيرة الفنية: بدأ مسيرته في الستينيات وحقق شهرة عالمية واسعة بفضل صوته الرومانسي المميز وأدائه العاطفي. غنى بـ 14 لغة مختلفة، مما ساعده على الانتشار في جميع أنحاء العالم.

- خلفية رياضية: قبل احتراف الغناء، كان خوليو حارس مرمى واعداً في فريق الشباب بنادي ريال مدريد. إلا أن حادث سيارة خطير تعرض له في عام 1963 أنهى مسيرته الرياضية، وخلال فترة تعافيه بدأ في تعلم العزف على الغيتار وكتابة الأغاني.

- الأرقام القياسية: دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكثر فنان مبيعات للألبومات بلغات متعددة في العالم.

- أشهر أغانيه: من أشهر أعماله "Amor, Amor"، "Hey"، "To All the Girls I've Loved Before" (دويتو مع ويلي نيلسون)، و"Me Olvidé de Vivir".

- العائلة: هو والد الفنان الشهير إنريكي إغليسياس، الذي سار على خطى والده وحقق نجاحاً عالمياً كبيراً.