إيلاف من لندن: وجد علماء أن القهوة قد تساعد في ضبط مستوى السكر في الدم بفاعلية تقترب من بعض أدوية السكري الشائعة. داء السكري من النوع الثاني، الأكثر شيوعًا، يحدث عندما يصبح الجسم مقاومًا للأنسولين أو لا ينتج كمية كافية منه، ما يؤدي إلى تراكم الغلوكوز في الدم ومضاعفات خطيرة تشمل أمراض القلب والكلى والعين والأعصاب.

وأظهرت الدراسات السابقة أن شرب القهوة بانتظام يقلل من خطر الإصابة بالسكري، حيث يرتبط تناول ثلاثة إلى خمسة أكواب يوميًا بأكبر الفوائد.

وأوضحت دراسة حديثة أن مركبات موجودة في قهوة أرابيكا المحمصة تثبط إنزيما يسمى "ألفا-غلوكوزيداز"، المسؤول عن تكسير الكربوهيدرات أثناء الهضم، وهو الهدف نفسه لدواء "أكاربوز". هذا التثبيط يبطئ إطلاق الغلوكوز بعد تناول الطعام، ما يساعد في التحكم بمستوى السكر في الدم.

وباستخدام تقنية استخلاص متقدمة، عزل الفريق ثلاثة مركبات جديدة أطلقوا عليها أسماء "كافالديهايد A وB وC"، وأظهرت جميعها قدرة ملحوظة على تثبيط الإنزيم. ويأمل العلماء أن يسهم هذا الاكتشاف في تطوير "أغذية وظيفية" طبيعية تدعم خفض الغلوكوز وتحسين الصحة العامة.



وتأتي النتائج في وقت يحذر فيه الخبراء من أن بعض أدوية إنقاص الوزن المستخدمة لإدارة السكري، مثل "مونجارو" و"ويغوفي"، قد تتطلب استخدامًا طويل الأمد، إذ يمكن أن تتلاشى فوائدها بمجرد التوقف عن العلاج، على الرغم من تأثيرها الإيجابي على فقدان الوزن وصحة القلب على المدى القصير.