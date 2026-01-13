إيلاف من طنجة: انتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو للاعبي منتخب السنغال وهم يضعون أياديهم في جيوبهم مع ابتسامات ساخرة، ووفقاً لردة الفعل على الفيديو المشار إليه، فإن هناك اجماع على أن نجوم السنغال يقولون لمنتخب مصر "مباراتنا معكم مضمونة وأنتم في جيوبنا".

الي لاعبي منتخب مصر 👌

ده الاحتفال اللي هنحتفل بيه قدام السنغال ان شاء الله بعد ما نعلم عليهم زي غيرهم واكبر منهم قبل كدا 👌



في الجيب يا رجالة في الجيب 👌@muhammedhany @MoSalah pic.twitter.com/7kvBfKM8Dl — Mohamed Nabil🦅🐐🔟 (@mnabil100) January 12, 2026

حيث يدخل منتخب مصر الأربعاء مواجهة السنغال في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب، وسط أجواء مشحونة بعد تداول مقطع الفيديو الساخر من لاعبي السنغال، إلا أن حسام حسن المدير الفني للفراعنة أكد أن مثل هذه الأمور تمثل دافعًا إضافيًا للاعبين، مشددًا على جاهزية المنتخب وثقته الكاملة في قدرته على التأهل إلى النهائي.

أوضح حسام حسن أن الفيديو المتداول والذي تضمن سخرية من لاعبي السنغال تجاه منتخب مصر وعبارة «المباراة مضمونة في في الجيب»، لا يعكس سوى حالة من القلق داخل معسكر المنافس السنغالي، مؤكدًا أن هذه التصرفات دائمًا ما تُفسَّر لديه على أنها خوف وقلة ثقة. وأشار إلى أن هذه المقاطع الاستفزازية تمنحه شعورًا بالاطمئنان والتحفيز قبل المباريات الكبرى، معتبرًا أن غيابها كان سيجعله أكثر انزعاجًا.

جاهزية الفراعنة

أكد المدير الفني لمنتخب مصر أن الفريق في حالة جاهزية تامة قبل لقاء السنغال، المقرر إقامته غدًا ضمن منافسات الدور قبل النهائي. وأوضح أن منتخب مصر اعتاد على التواجد في مثل هذه الأدوار الحاسمة، مشددًا على أن خبرات اللاعبين تمثل عنصرًا حاسمًا في التعامل مع المباريات المصيرية.

وأشار حسام حسن إلى أن الجهاز الفني يتعامل مع المباراة بثقة واحترام كامل للمنافس، موضحًا أن منتخب السنغال يمتلك عناصر قوية وأفضلية اللعب على ملعبه، إلى جانب حصوله على راحة إضافية لمدة 24 ساعة، إلا أن ذلك لا يقلل من طموحات منتخب مصر أو استعداده لتحقيق الفوز.

كيف استعد منتخب مصر؟

كشف المدير الفني أن الجهاز الفني درس منتخب السنغال بشكل دقيق، ووقف على أبرز نقاط القوة والضعف، من أجل إعداد الخطة المناسبة للمواجهة. وأكد أن التحضير شمل الجوانب الفنية والذهنية، في ظل إدراك أهمية التفاصيل الصغيرة في مثل هذه المباريات.

وشدد حسام حسن على أن الحالة المعنوية للاعبين في أعلى مستوياتها، مؤكدًا أن جميع عناصر المنتخب تبذل أقصى ما لديها من أجل الفوز على السنغال أولًا، ثم مواصلة المشوار نحو التتويج باللقب القاري. وأوضح أن بطولة المغرب تُعد من أقوى نسخ كأس أمم إفريقيا، نظرًا للتطور الكبير الذي تشهده الكرة الإفريقية وقوة المنتخبات المشاركة.

المدرب الوطني أكثر نجاحاً

تحدث المدير الفني عن أهمية المدرب الوطني في قيادة المنتخبات، مؤكدًا أن التاريخ يثبت نجاح هذا النهج مع منتخب مصر، حيث تحققت معظم البطولات القارية تحت قيادة مدربين وطنيين مثل محمود الجوهري وحسن شحاتة. كما أعرب عن دعمه لمنح الفرصة للمدربين الوطنيين في القارة الإفريقية، مشيدًا بتجربة وليد الركراكي مع المنتخب المغربي.

هل السنغال عقدة مصر؟

نفى حسام حسن تمامًا فكرة وجود عقدة أمام منتخب السنغال، مؤكدًا أن كرة القدم لا تعترف بمثل هذه المصطلحات. وأوضح أن منتخب مصر تُوّج بلقب كأس أمم إفريقيا سبع مرات، وهو ما يعكس تاريخه الكبير على مستوى القارة، مشددًا على أن كل مباراة تُحسم داخل الملعب فقط.

وأكد المدير الفني لمنتخب مصر أنه لا يلتفت للانتقادات، معتبرًا الضغوط جزءًا طبيعيًا من العمل في كرة القدم، خاصة مع منتخب بحجم منتخب مصر. وأضاف أن أي محاولات استفزاز أو فيديوهات يتم تداولها قبل المباريات تمثل حافزًا إضافيًا للاعبين، وتزيد من رغبتهم في تحقيق الفوز.

فخر بالتاريخ وإشادة بالمغرب

أعرب حسام حسن عن فخره بتاريخ منتخب مصر في البطولة القارية، مشيرًا إلى أنه توّج باللقب ثلاث مرات خلال مسيرته كلاعب. كما وجه الشكر إلى المغرب على حسن التنظيم والبنية التحتية المميزة التي ساهمت في إخراج البطولة بصورة قوية، وقال إنها النسخة الأروع بفضل التنظيم المغربي.

وبعيداً عن موقعة مصر والسنغال غداً الأربعاء، يلتقي منتخب المغرب مع نيجيريا في مواجهة نصف النهائي، والفائز منهما يلتقي مع المنتصر من مباراة مصر والسنغال في المباراة النهائية والتي تقام