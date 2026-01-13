برشلونة : سيحمل الظهير البرتغالي جواو كانسيلو ألوان برشلونة الإسباني مرة ثانية، بعد انتقاله على سبيل الإعارة من الهلال متصدر الدوري السعودي لكرة القدم، بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني الثلاثاء.

وكان اللاعب الدولي انضم إلى الهلال في آب/أغسطس 2024 لمدة ثلاث سنوات، لكن ابن الحادية والثلاثين لم يعد ضمن حسابات مدربه الإيطالي سيموني إينزاغي.

وفيما سيرتدي كانسيلو القميص رقم 2، جرت مراسم التوقيع في مكاتب النادي بحضور رئيسه جوان لابورتا.

ويتصدر برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني، الترتيب بفارق أربع نقاط عن غريمه ريال مدريد وحقق على الأخير فوزا معنويا 3 2 في نهائي الكأس السوبر الإسبانية الأحد في جدة.

وسبق لكانسيلو أن ارتدى قميص بلوغرانا خلال موسم 2023 2024، حين انضم على سبيل الإعارة أيضا من مانشستر سيتي الإنكليزي.

خلال تلك الحملة، شارك في 42 مباراة (32 في الدوري الإسباني و10 في دوري أبطال أوروبا)، سجل فيها أربعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة.

وخلال موسم ونصف مع الهلال، خاض 45 مباراة سجل فيها 3 أهداف و14 تمريرة حاسمة.

وُلد في باريرو، وسرعان ما استقطبه بنفيكا القريب من مسقط رأسه، حيث توّج بلقب الدوري، كأس البرتغال، كأس الرابطة والكأس السوبر.