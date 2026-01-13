الرباط : إذا كان المنتخب المغربي المضيف صاحب أقوى دفاع في النسخة 35 من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، فالفضل يعود بشكل كبير الى صمام أمانه قطب الدفاع نايف أكرد.

لا يتمتع أكرد بشهرة القائد أشرف حكيمي، المتوَّج بجائزة الكرة الذهبية الإفريقية واللاعب الذي لا غنى عنه في صفوف "أسود الأطلس"، لكن مدافع مرسيليا الفرنسي رسّخ مكانته منذ بداية البطولة كأحد القادة وحلقة وصل مميزة مع المدرب وليد الركراكي الذي اكتشفه عام 2014 في نادي الفتح الرباطي حين كان يشرف على إدارته الفنية.

تكفَّل ابن مدينة القنيطرة البالغ من العمر 29 عاما، بمسؤولية قيادة دفاع المغرب، في ظل غياب حكيمي لعدم تعافيه من إصابة في الكاحل الأيسر تعرض لها مع فريقه باريس سان جرمان الفرنسي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

أبدى أكرد، الأعسر وخريج أكاديمية محمد السادس، مرونة كبيرة في اللعب على الجهتين اليسرى واليمنى لمركز قطب الدفاع. استهل البطولة على الجهة اليمنى الى جانب القائد المخضرم رومان سايس، لكن إصابة الأخير المبكرة أمام جزر القمر أجبرت نايف على الانتقال إلى الجهة اليسرى لفسح المجال أمام البديل جواد الياميق للعب في اليمنى.

استمرت ثنائيته مع الياميق في المباراة الثانية، قبل أن يخوض المباريات الثلاث التالية على الجهة اليمنى الى جانب آدم ماسينا، وعلى الأرجح سيواصلان اللعب جنبا الى جنب ضد نيجيريا الأربعاء في نصف النهائي، حيث سيكون مرغما على إخراج كل ما في جعبته لوقف القناص المقنَّع فيكتور أوسيمهن.

لفت نايف الأنظار منذ صغره بذكائه في اللعب وجودة تمريراته بقدمه اليسرى وتوقع تحركات قلوب الهجوم والتمركز الدفاعي السليم، وهي عناصر أساسية لقطب دفاع عصري، ما جعله لاعبا محوريا في جميع الفرق التي دافع عن الوانها.

إلى جانب هذه المهارات الفنية، يتمتع بالقوة في المواجهات الفردية والخبرة، ما يعزز صلابة الخط الخلفي للمنتخب، وهي مزايا تفسر سبب اعتباره أحد أبرز المدافعين على المستوى العالي.

ورغم أن والده وعمه كانا لاعبين محترفين سابقين، فإن نايف تلقى توجيها أكبر من والدته خلال فترة تكوينه والتي كانت تشدد على إكماله لدراسته.

اقتنعت بمشروع مدير أكاديمية محمد السادس ناصر لارغيت الذي أذهل بمؤهلاته، فوافقت على انضمامه اليها بعدما تلقت وعودا باتمام دراسته فكان لها ما أرادت، لتنطلق رحلته نحو النجومية بدءا من الفتح الرباطي مرورا بديجون ورين الفرنسيين ووست هام يونايتد الانكليزي الذي أعاره الى ريال سوسييداد الاسباني وصولا إلى مرسيليا.

"يذكرني بنفسي"

قبل البطولة، حظي بإشادة سايس، شريكه في قطب الدفاع خصوصا في الانجاز المونديالي في قطر عندما بلغ المغرب نصف النهائي.

قال "كان هيرفيه رونار (المدرب السابق للمغرب) معتادا على استدعاء اللاعبين الشباب المميزين، مثل نايف وأشرف (حكيمي). جاء حينها بخطوات متواضعة، ورغبة كبيرة في التعلم. كنت ترى أن هذا الشاب يريد الوصول إلى مستوى أعلى، رغم وجود منافسة قوية".

وأضاف "يمتلك نايف الكثير من الصفات وهو شخص استثنائي، وهذا يسهل الأمور. أرى أنه تطور في جميع الجوانب. لا يزال يتمتع بقدمه اليسرى المميزة، لكنه أصبح يستخدمها بشكل أفضل، مع تمريرات واثقة أكثر. اكتسب ثقافة تكتيكية، وزاد حجمه البدني بشكل كبير. اليوم، هو قطب دفاع متكامل، وأصبح قائدا".

وتابع "يبذل كل ما في وسعه للنجاح. يهتم بما يأكله، بالنوم وبالتعافي. يذكرني بنفسي عندما كنت أصغر سنا، طويل القامة، أعسر، ويحب اللعب".