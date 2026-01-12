باريس (فرنسا) : أطاح باريس أف سي بجاره ومضيفه باريس سان جرمان حامل اللقب من دور الـ 16 لمسابقة كأس فرنسا بفوزه عليه 1 0 الإثنين.

وكان البديل جوناثان إيكوني، المهاجم الذي بدأ مسيرته في اكاديمية سان جرمان، صاحب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74 من هجمة نادرة لفريقه على ملعب بارك دي برانس.

ونجح سان جرمان في خلق العديد من الفرص لكنه فشل في هز الشباك، ليكون هذا الخروج المفاجئ بمثابة أول تعثّر كبير لفريق المدرب الإسباني لويس إنريكي هذا الموسم، بعد عام 2025 تاريخي حيث توّج الفريق بستة ألقاب من أصل سبعة ممكنة (الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، كأس السوبر الفرنسي، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، وكأس الانتركونتيننتال)، مقابل خسارة نهائي كأس العالم للأندية أمام تشلسي الإنكليزي.

ويأتي هذا الخروج في وقت يحتل فيه فريق العاصمة، على نحو غير مألوف، المركز الثاني في ترتيب الدوري الفرنسي بفارق نقطة عن لنس المتصدر.

وتعرّض سان جرمان لخسارته الاولى على أرضه في المسابقة والاولى عموما في هذا الدور منذ عام 2014.

وقال إيكوني لشبكة التلفزيون الفرنسي "نحن سعداء جدا، تمكنا من الدفاع جيدا".