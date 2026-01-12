ليفربول : تأهل ليفربول إلى الدور الرابع من مسابقة كأس إنكلترا لكرة القدم بفوزه العريض على بارنسلي من المستوى الثالث 4 1 الإثنين.

وافتتح الدولي المجري دومينيك سوبوسلاي التسجيل من تسديدة صاروخية في الزاوية العليا من مسافة بعيدة (9)، قبل أن يضاعف الهولندي جيريمي فرمبونغ تقدم "ريدز" (36). ونجح بارنسلي في تقليص النتيجة قبل نهاية الشوط الأول مستغلا هدية من سوبوسلاي الذي أخطأ في تمرير الكرة بكعب قدمه، ليتابعها ادام فيليبس بسهولة في المرمى (40).

وزجّ المدرب الهولندي أرنه سلوت بالعديد من عناصره الاساسية على غرار الألماني فلوريان فيرتس، الفرنسيين اوغو إيكيتيكيه وابراهيما كوناتيه والهولندي راين غرافنبرخ بعد مرور ساعة من زمن اللقاء لتثبيت فوز فريقه.

وبالفعل، استطاع أصحاب الأرض تعزيز تقدمهم من خلال هدفين سجلهما فيرتس (84) فإيكيتيكيه (90+4).