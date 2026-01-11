إيلاف من الرباط: تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم إلى المغرب لمتابعة الدور قبل النهائي لبطولة أمم افريقيا، وسط توقعات بأن تكون مباراة المغرب ونيجيريا واحدة من أصعب مواجهات البطولة، وأكثرها ندية وإثارة، كما أن موقعة مصر والسنغال في نفس الدور لا تقل عنها قوة، خاصة أن ثأر صلاح من ساديو ماني لازال معلقاً.

ويحلم الملايين في المغرب ومصر بنهائي تاريخي للبطولة القارية بين "أسود الأطلس" ومنتخب "الفراعنة" المصري في حال تجاوزا الدور قبل النهائي، مما يجعل 160 مليون مغربي ومصري (المغرب 40 مليون ومصر 120 مليون) يترقبون حدوث هذا السيناريو المثير.

فقد بلغت بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 ذروتها التشويقية، حيث تستعد القارة لمشاهدة مواجهات فاصلة بين نخبة المنتخبات القارية. عقب انتصار منتخب مصر المستحق على كوت ديفوار بنتيجة 3-2 في الدور ربع النهائي، حجز الفراعنة مقعدهم في نصف النهائي لملاقاة منتخب السنغال في تحدٍ كروي من العيار الثقل.

كما تتعلق آمال الملايين في المغرب بالجيل الحالي للكرة المغربية للفوز بكأس أمم افريقيا بعد انتظار دام نصف قرن، وتحديداً منذ أن فعلها "أسود الأطلس" وفازوا بالبطولة عام 1976، وهي المرة الوحيدة التي شهدت تتويج المغرب باللقب، الأمر الذي يثير دهشة عشاق الكرة الافريقية، خاصة أن الكرة المغربية تعد من بين الأفضل قارياً.

رباعي نصف النهائي

اكتمل عقد المتأهلين إلى نصف نهائي البطولة بتأكيد أربعة منتخبات ذات ثقل، وهي: مصر، والسنغال، والمغرب، ونيجيريا.

القنوات الناقلة لمباراتي نصف النهائي

ستقوم شبكة بي إن سبورتس (beIN SPORTS) ببث نصف النهائي عبر قنواتها المخصصة للبطولة، وتشمل هذه القنوات: beIN MAX 1، وbeIN MAX 2، وbeIN MAX 3، وbeIN MAX 4.

لضمان وصول المشاهدة للجميع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتوفر تغطية حية عبر المنصات الرقمية beIN connect وTOD.

مواجهة مصر والسنغال

يستعد منتخب مصر لمواجهة السنغال يوم الأربعاء الموافق 14 يناير (كانون الثاني) 2026، في نصف نهائي البطولة الذي سيقام على ملعب طنجة. تنطلق صافرة البداية في الساعة 18:00 بتوقيت المغرب، 19:00 بتوقيت القاهرة، و20:00 بتوقيت السعودية.

مواجهة المغرب ونيجيريا

وفي اليوم ذاته، يخوض المنتخب المغربي اختباراً صعباً أمام نيجيريا على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله. تبدأ المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت المغرب، 22:00 بتوقيت القاهرة، و23:00 بتوقيت السعودية. تمثل هذه المباراة نقطة تحول حاسمة لكلا الفريقين، خاصة في ظل الترقب الجماهيري الكبير للمنتخب المغربي على أرضه.

موعد المباراة النهائية.. وهل تكون مغربية مصرية؟

من المقرر أن تُقام المباراة النهائية يوم الأحد 18 يناير (كانون الثاني) 2026، في تمام الساعة 20:00 بتوقيت المغرب، 21:00 بتوقيت القاهرة، و22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب الأمير مولاي عبد الله.

وهناك حالة من الترقب العربي المثير، في ظل امكانية تأهل مصر والمغرب للمباراة النهائية، وهو سيناريو ترتسم معه معالم تاريخ كروي جديد لمصر والمغرب، فالتنافس بينهما دائماً ما يكون مثيراً على مستوى الأندية في بطولتي دوري أبطال افريقيا كأس الكونفدرالية، فضلاً عن تحدي المنتخبين في بطولات أمم افريقيا وتصفيات التأهل للمونديال، ولم يسبق لهما أن التقيا في الدور النهائي لأمم افريقياً أبداً، مما يجعل سيناريو النهائي المصري المغربي واعداً بأقصى درجات الاثارة والترقب.