إيلاف من الرباط: قرر العاهل المغربي الملك محمد السادس، العفو على 1386 شخصا، من بينهم معتقلون وآخرون في حالة سراح، محكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة،وذلك بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، في 11 يناير1944.

وذكر بيان لوزارة العدل المغربية ،صدر السبت ، أن هذا العفو الملكي شمل في مجموعه 1371 شخصا، إضافة إلى 15 نزيلا مدانين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا مراجعة مواقفهم الفكرية ونبذهم للتطرف وتشبتهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية.

وأوضح البيان أن المستفيدين من العفو الملكي الموجودين في حالة اعتقال بلغ عددهم 1157 نزيلا، توزعوا بين العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 23 نزيلا، والتخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1133 نزيلا، إضافة إلى تحويل عقوبة السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد.

أما المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، فقد بلغ عددهم 214 شخصا، من بينهم 69 شخصا استفادوا من العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها، و9 أشخاص من العفو من العقوبة الحبسية مع الإبقاء على الغرامة، و124 شخصا من العفو من الغرامة، و11 شخصا من العفو من عقوبتي الحبس والغرامة، وشخص واحد من العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية.

وفي ما يخص المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، فقد شملهم العفو الملكي وعددهم 15 نزيلا، حيث استفاد 9 منهم من العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية، بينما استفاد 6 نزلاء من التخفيض من العقوبة السالبة للحرية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمستفيدين من العفو الملكي إلى 1386 شخصا.