أكادير (المغرب) : جرّد المنتخب المصري نظيره العاجي من اللقب عندما تغلب عليه 3 2 السبت على الملعب الكبير في أغادير وحجز البطاقة الاخيرة الى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في المغرب.

وسجل عمر مرموش (4) ورامي ربيعة (32) ومحمد صلاح (52) أهداف مصر، وأحمد فتوح (40 خطأ في مرمى منتخب بلاده) وغيلا دويه (73) هدفي ساحل العاج.

وتلتقي مصر حاملة الرقم القياسي في عدد الالقاب في البطولة والساعية الى لقبها الثامن، في دور الاربعة الاربعاء المقبل في طنجة مع السنغال التي تغلبت على مالي 1 0 الجمعة، فيما تجمع مباراة نصف النهائي الثانية في اليوم ذاته بين المغرب المضيف ونيجيريا.

وقال صلاح الذي اختير افضل لاعب في المباراة بعد هزه الشباك مع تمريرة حاسمة "بذلنا قصارى جهدنا في مباراة اليوم وسنواصل تقديم افضل ما لدينا بنسبة 100% وسنرى ما سيحدث"، مضيفا "أن المباراة المقبلة ستكون صعبة ضد منتخب سنغالي قوي أغلب لاعبيه في أوروبا ويلعبون بمستوى عال".

وهو الهدف الرابع لصلاح في النسخة الحالية فلحق بمهاجم نيجيريا فيكتور أوسيمهن الى المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدف واحد خلف مهاجم المغرب وريال مدريد الاسباني ابراهيم عبد القادر دياس المتصدر.

كما هو الهدف الحادي عشر لصلاح في تاريخ مشاركاته في الكأس القارية فعادل انجاز مدربه حسام حسن في العرس القاري.

وبدأ المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن المباراة بتشكيلة غلب عليها الطابع الدفاعي حيث دفع بالخماسي محمد هاني وياسر إبراهيم وحسام عبد المجيد وأحمد أبو الفتوح في الدفاع، والثلاثي حمدي فتحي ومروان عطية وإمام عاشور في وسط الملعب، فيما اعتمد على ثنائي الدوري الإنكليزي الممتاز صلاح (ليفربول) ومرموش (مانشستر سيتي) في قيادة الهجوم.

ولم تمض سوى 3 دقائق حتى قطع حمدي فتحي الكرة في وسط الملعب ومررها الى إمام عاشور ومنه متقنة إلى مرموش المنطلق بسرعة فتوغل داخل المنطقة ولعبها على يسار الحارس الايفواري يحيى فوفانا (4).

وترك لاعبو الفراعنة الاستحواذ للمنتخب العاجي مقابل الاعتماد على الهجمات المرتدة، بل أنهم نجحوا في التعزيز من ركلة ركنية انبرى لها صلاح وقابلها ربيعة برأسية قوية سكنت شباك فوفانا (32).

لكن ساحل العاج قلصت الفارق في الدقيقة 40 حين أرسل مهاجم لايبزيغ الالماني يان ديومانديه كرة عرضية من ركلة حرة جانبية تابعها أوديلون كوسونو برأسه وحاول فتوح إبعادها لكنه تابعها بالخطأ في مرمى حارسه محمد الشناوي.

وأعاد صلاح الفارق الى سابق عهده في الدقيقة 52 حين أرسل ربيعة كرة طويلة إلى عاشور الذي أرسلها عرضية بارعة بخارج قدمه اليمنى إلى صلاح داخل منطقة الجزاء فتابعها بمهارة مسجلا ثالث أهداف المنتخب المصري.