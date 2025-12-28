باريس (فرنسا) : فاز الأسترالي نيك كيريوس في مباراة استعراضية قُدّمت كحلقة جديدة من "معركة الجنسين" في عالم كرة المضرب بمواجهة البيلاروسية أرينا سابالينكا الأحد في دبي.

وتم تعديل القوانين لتحقيق التوازن في المنافسة، إذ لعب الأسترالي على ملعب أكبر بنسبة 9 في المئة من ملعب البيلاروسية البالغة 27 عاما، ما جعل من الصعب التكهن بالنتيجة منذ البداية. كما لم يكن أمام اللاعب واللاعبة سوى كرة واحدة عند الإرسال.

وحسم كيريوس، وصيف بطل ويمبلدون عام 2022 الذي تقهقر إلى ما بعد المركز الـ650 عالميا ويستعد لعودة جديدة إلى الملاعب في سن الثلاثين، اللقاء لصالحه بمواجهة المصنفة أولى عالميا والفائزة بأربع بطولات كبرى بنتيجة 6 3 و6 3.

ولم يبذل الأسترالي جهدا كبيرا أو يوجه ضربات قوية، من دون أن يُعرف إن كان ذلك بسبب صغر الملعب المقابل أو لأسباب أخرى.

واستحضر عنوان الحدث "معركة الجنسين"، المباراة الشهيرة التي اقيمت في ايلول/سبتمبر 1973 حين واجه البطل السابق الاميركي بوبي ريغز، الذي كان يبلغ حينها 55 عاما، أفضل لاعبتين خلال تلك الحقبة الأسترالية مارغريت كورت سميث ثم الأميركية بيلي جين كينغ.

خلال تلك الفترة، كانت النساء يسعين لإثبات قيمتهن فيما كان تنظيم الدورات الاحترافية للاعبات في بداياته، وقد أحدث فوز كينغ على ريغز، الذي كان قد تغلب بداية على كورت سميث، صدى واسعا.

لكن هذه المرة اختلف الوضع تماما، إذ أن فكرة المضرب النسائية باتت راسخة بقوة، ويتجلى ذلك، من بين أمور أخرى، في تساوي قيمة الجوائز المالية في البطولات الكبرى.

ورغم ذلك، اجتذبت المباراة الاستعراضية في دبي قرابة 17 ألف متفرج، من بينهم مشاهير مثل نجم كرة القدم السابق البرازيلي رونالدو، لكن الحضور لم يشاهد مباراة كبيرة المستوى.

وبدا اللاعب الأسترالي مسيطرا على مجريات المباراة، وأظهر بعض اللمسات الفنية، مثل الإرسال من أسفل اليد الذي كان ناجحا، وهو سلاح سبق أن استخدمه في مباريات رسمية.