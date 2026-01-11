إيلاف من الرباط : أعلن الطبيب الشخصي للعاهل المغربي الملك محمد السادس، البروفيسور لحسن بليمني، أن الملك محمد السادس يعاني من ألم في أسفل الظهر ناتج عن Mechanical lumbosciaticaمصحوبة بتشنج عضلي، مؤكداً عدم وجود أي علامات سريرية تدعو إلى القلق.

وأوضح البلاغ الطبي أن هذه الآلام تستدعي، وفقاً لتوصيات الطبيب المشرف، الخضوع لعلاج طبي ملائم، إلى جانب فترة راحة وظيفية، بما يضمن تماثل جلالة الملك للشفاء في أفضل الظروف.

ويأتي هذا البيان امتداداً للنهج الثابت الذي دأب عليه القصر الملكي في إطلاع الشعب المغربي، بكل شفافية ومسؤولية، على الوضع الصحي للعاهل المغربي كلما استدعت الحالة ذلك.

وفي هذا السياق، سبق للديوان الملكي أن أصدر بلاغات طبية مماثلة خلال السنوات الماضية، من بينها بلاغات مرتبطة بوعكات صحية عابرة أو بفترات نقاهة موصى بها طبياً، حيث حرصت المؤسسة الملكية في كل مرة على تقديم معطيات دقيقة ومطمئنة للرأي العام حول الحالة الصحية للملك وتطورها.

ويعكس هذا التقليد الراسخ في التواصل الصحي، الذي اعتمده الديوان الملكي بشكل منتظم، حرص المؤسسة الملكية على تكريس علاقة الثقة والوضوح مع المواطنين، وتفادي الإشاعة أو التأويل غير الدقيق، من خلال اعتماد المعلومة الطبية المؤطرة والمسؤولة.