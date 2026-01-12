سيدني : أكدت البولندية إيغا شفيونتيك التي تستعد لخوض أستراليا المفتوحة، البطولة الكبرى الوحيدة الغائب لقبها عن خزائنها، أن "كل شيء على ما يرام" رغم تلقيها هزيمتين تواليا في كأس يونايتد لكرة المضرب التي أحرزت بلادها لقبها الأحد على حساب سويسرا في سيدني.

وبعدما خسرت أمام الأميركية كوكو غوف 4 6 و2 6 في نصف نهائي البطولة المختلطة، سقطت شفيونتيك الأحد أمام السويسرية بيليندا بنتشيتش 6 3 و0 6 و3 6 في مباراة الفردي الأولى للنهائي، قبل أن ينجح هوبرت هوركاتش في إدراك التعادل فارضا مباراة حاسمة في الزوجي المختلط انتهت لصالح بولندا لتحرز اللقب للمرة الأولى بعد خسارتها نهائي النسختين الماضيتين.

وخسرت شفيونتيك الأحد سبعة أشواط متتالية أمام بنتشيتش، بينها ستة في المجموعة الثانية التي أنهتها السويسرية نظيفة.

ورمت شفيونتيك مضربها قبل أن تذرف الدموع في نهاية المباراة، في مشهد غير مألوف بالنسبة للفائزة بستة ألقاب في البطولات الكبرى والتي نادرا ما تخسر مباراتين تواليا.

صحيح أنها اختبرت هذا الأمر في نهاية الموسم الماضي خلال بطولة "دبليو تي أيه" الختامية في الرياض حين سقطت أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا ثم الأميركية أماندا أنيسيموفا، إلا أن المرة التي سبقتها تعود إلى عام 2021.

وقالت بعد النهائي الذي حسمته بولندا 2 1 بفضل فوز كاتارجينا كاوا ويان جيلينسكي في الزوجي المختلط على ياكوب بول وبنتشيتش، إن "كل شيء على ما يرام. أشعر بألم شديد، أعتقد أن أول بطولة في العام ترهق الجسد بطريقة مختلفة عما يحصل خلال الموسم. لكني مررت بتجربة مشابهة العام الماضي أيضا. سأحصل على فترة راحة قصيرة وتعاف جيد".

وتابعت "أحب هذه البطولات الجماعية، لكنها تستهلك الكثير من الطاقة. ما زلت بحاجة لمعرفة كيفية تحقيق التوازن في المستقبل".

وأقرت شفيونتيك بأنها كانت غائبة بدنيا في المجموعة الثانية أمام بنتشيتش، مبررة ما حصل بالقول "أعتقد أنه كان مزيجا من فقدان الحدة وعدم شعوري بالقوة في الحركة والساقين، ويمكنني القول إني لم أكن دقيقة بدنيا كما يجب".

ومع انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن بارك الأحد، لا تملك شفيونتيك كثيرا من الوقت لتصحيح مشاكلها الفنية بعد ارتكابها 36 خطأ مباشرا مقابل 10 لبنتشيتش.

وكشفت "سنعمل الآن على تحسين بعض العناصر التي عانينا فيها هذا الأسبوع. ليس هناك وقت كاف لذلك إذا أردت أيضا الحصول على بضعة أيام للتعافي. هذه هي طبيعة كرة المضرب، عليك التعامل مع الواقع. سنرى".