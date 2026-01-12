جدة : أشاد المدرب الألماني لبرشلونة هانزي فليك بذهنية رافينيا، بعدما سجل المهاجم البرازيلي هدفين قاد بهما فريقه للفوز على الغريم ريال مدريد 3 2 والاحتفاظ بلقب الكأس السوبر الإسبانية الأحد في جدة.

وسجل الجناح البرازيلي سبعة أهداف في آخر خمس مباريات، بينها ثنائية في الفوز على الغريم الملكي الأحد.

وغاب رافينيا عن الملاعب قرابة شهرين بسبب الإصابة، تزامنا مع تراجع أداء برشلونة خلال تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر، لكنه عاد بقوة.

وقال فليك للصحافيين "ذهنيته مذهلة، وديناميكيته تؤثر على الفريق بأكمله".

وأهدر رافينيا فرصة ثمينة في الشوط الأول لكنه سرعان ما افتتح التسجيل، ثم، ومع تعادل النتيجة 2 2، أحرز هدف الفوز من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف فليك "أضاع الفرصة الأولى، لكن الثانية كان حاضرا في (تسجيل) الهدف الأول، وهذا منح الفريق المزيد من الثقة. هذا ما يقدمه رافينيا في الملعب، إنه يمنحنا الكثير من الاندفاع ونحن بحاجة لذلك".

وسبق لرافينيا أن سجل ثنائية أيضا خلال الفوز على أتلتيك بلباو بخماسية نظيفة في نصف النهائي.

وقال البرازيلي بعد اختياره أفضل لاعب للمباراة الثانية تواليا "أحاول مساعدة الفريق وبذل قصارى جهدي. أشكر من منحني جائزة أفضل لاعب في المباراة، لكن هناك زملاء لي في الفريق كانوا يستحقونها أيضا. الأهم هو أن أبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق".

بأهدافه الأربعة في هذه النسخة، ارتفع رصيده في الكأس السوبر إلى ستة أهداف، ليحتل المركز الثالث تاريخيا بالتساوي مع نجمي برشلونة السابقين البلغاري خريستو ستويتشكوف وتشيكي بيغريستين وزميله الحالي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في حين يتصدر نجم "بلاوغرانا" السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي اللائحة بـ14 هدفا أمام نجمي ريال السابقين راوول غونساليس والفرنسي كريم بنزيمة (7 لكل منهما).

توج برشلونة بالكأس السوبر الموسم الماضي بفوزه في النهائي على ريال مدريد بالذات، في طريقه لتحقيق الثلاثية المحلية.

وأعرب فليك عن أمله في أن يساعد هذا الانتصار متصدر الدوري الإسباني على تحقيق بقية أهدافه هذا الموسم.

وقال بعد الفوز العاشر تواليا في جميع المسابقات "نحن في حالة جيدة، ولدينا الكثير من الثقة الآن. هذا النهائي كان مهما جدا بالنسبة لنا لأن مواجهة ريال مدريد دائما ما تكون مميزة. مرة أخرى فزنا بنهائي، وهذا أمر رائع".

وفاز فليك بجميع المباريات النهائية الثماني التي خاضها كمدرب، بينها اثنان الموسم الماضي أمام ريال مدريد الذي خسر أمام غريمه الكاتالوني مواجهة لقب الكأس المحلية أيضا (2 3).

وأضاف "عندما نكون مركزين ونلعب كما فعلنا اليوم (الأحد)، أشعر بإحساس جيد جدا تجاه الفريق، لأن هذا أمر مهم".

وأشرك فليك المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو في الدقائق الأخيرة، بعدما غاب لقرابة شهر بسبب مشاكل نفسية.