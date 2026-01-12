واشنطن (الولايات المتحدة) : سجل الكندي شاي غلجيوس ألكسندر، أفضل لاعب في الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة (أن بي ايه)، 29 نقطة، وقاد أوكلاهوما سيتي حامل اللقب إلى فوزه الثالث تواليا على ضيفه ميامي هيت 124 112 الأحد.

وأضاف شاي ثماني تمريرات حاسمة وخمس متابعات، ليعزز أوكلاهوما سيتي سجله كأفضل فريق في الدوري (33 فوزا و7 خسارات).

وقال أرون ويغينز لاعب ثاندر: "أحكمنا قبضتنا دفاعيا. انطلقنا في المرتدات ونجحنا بإيقاعنا الهجومي".

وأضاف لأوكلاهوما جايلن وليامس 18 نقطة وتشيت هولمغرين 16 نقطة و9 متابعات، فيما كان الكندي أندرو ويغينز أفضل مسجل لميامي، ثامن المنطقة الشرقية (20 19)، برصيد 23 نقطة.