ميونيخ (ألمانيا) : استعرض بايرن ميونيخ عضلاته بفوز ساحق على ضيفه فولفسبورغ 8 1 الأحد في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل أهداف العملاق البافاري كل من كيليان فيشر بالخطأ في مرماه (5) والكولومبي لويس دياس (30) والفرنسي مايكل أوليسيه (50 و76) وموريتس جنز بالخطأ في مرماه (53) والبرتغالي رافايل غيريرو (68) والإنكليزي هاري كاين (69) وليون غوريتسكا (88). في المقابل، سجّل دجينان بايتشينوفيتش هدف فولفسبورغ الوحيد (13).

وعزّز بايرن صدارته للترتيب العام إلى 44 نقطة بفارق 11 نقطة عن بوروسيا دورتموند الثاني، محتفظا بسجله من دون هزيمة بين جميع فرق الـ"بوندسليغا". أما فولفسبورغ فتجمّد رصيده عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويكفي لبايرن أن يحقّق الفوز على كولن في مباراته المقبلة الأربعاء، من أجل معادلة أفضل مجموع نقاط له في مرحلة الذهاب من الدوري الألماني والتي سجلها خلال موسم 2013 2014، وهو الموسم الأول للنادي تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا برصيد 47 نقطة.

ولم يهدر بايرن إلا أربع نقاط في 16 مباراة بالدوري، وهو رقم قياسي في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وكان أوليسيه نجم اللقاء بامتياز بعد أن سجّل هدفين ومرر كرتين حاسمتين، رافعا رصيده في هذه الفئة الإحصائية إلى 25 في 50 مباراة بالدوري.

كما عزّز هذا الفوز هيمنة بايرن في مواجهاته المباشرة مع فولفسبورغ، مع 21 انتصارا مقابل تعادلين في 23 مباراة خاضاها في مختلف المسابقات منذ عام 2015.

وتعود آخر هزيمة لبايرن أمام فولفسبورغ إلى كانون الثاني/يناير 2015 عندما سجّل البلجيكي كيفن دي بروين، وهو كان في سن الـ23، مرتين ومرر كرة حاسمة خلال فوز فريقه 4 1 قبل ستة أشهر من انتقاله إلى مانشستر سيتي الإنكليزي.

واستهل بايرن اللقاء على ملعب "أليانتس أرينا" بقوة بعد أن ارتدت كرة لاعب فولفسبورغ كيليان فيشر عن طريق الخطأ في مرمى فريقه إثر عرضية دياس (5).

لكنّ بايتشينوفيتش الذي كان لاعبا في أكاديمية بايرن سابقا، نجح في فرض التعادل بعد ثماني دقائق.

هذه الفرحة لم تدم سوى لدقائق معدودة، بعد أن مرر أوليسيه كرة هدف التقدم من جديد لفريق المدرب البلجيكي فنسان كومباني عبر دياس (30).

وتابع بايرن هيمنته في مطلع الشوط الثاني عندما دوّن أوليسيه على قائمة هدافي المباراة (50)، قبل أن يفرض على جنز أن يسجّل هدفا عكسيا آخر (53).

وتناوب غيريرو وكاين وأوليسيه على تسجيل ثلاثة أهداف إضافية في غضون ثماني دقائق فقط من الشوط الثاني، قبل أن يختتم غوريتسكا مهرجان الأهداف بهدف ثامن قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

هدف غوريتسكا كان الـ63 لبايرن في الدوري هذا الموسم، أكثر من أي فريق آخر في المباريات الـ16 الأولى في تاريخ الدوري.

كذلك، أحرز كاين هدفه الـ20 في الدوري هذا الموسم، مستمرا على السكة الصحيحة للتفوّق على رقم مهاجم بايرن السابق البولندي روبرت ليفاندوفسكي القياسي في الدوري بـ41 هدفا.

وكان بوروسيا مونشنغلادباخ حقّق فوزا ساحقا على أوغسبورغ برباعية نظيفة في المباراة الأخرى التي جرت الأحد.