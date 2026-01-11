إيلاف من لندن: أعلن الرئيس الأميركي ترامب اعلن التزامه بالتدخل في إيران حيث فقدت حكومتها شرعيتها، وأفادت تقارير أخرى بمقتل أكثر من 500 شخص في احتجاجات إيران، واعتقال نحو 10 آلاف.

ذكرت تقارير أن ترامب "قرر" مساعدة المتظاهرين في إيران. وأفادت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية بأن دونالد ترامب قد التزم بالتدخل الأميركي في إيران.

وقالت مصادر مطلعة على مناقشات واشنطن للصحيفة: "قرر ترامب بشكل أساسي مساعدة المتظاهرين في إيران. لكنه لم يقرر بعد "كيف" و"متى" سيفعل ذلك".

ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي من المتوقع أن يجتمع فيه الرئيس الأميركي مع كبار مستشاريه يوم الثلاثاء لمناقشة الخيارات المتاحة لإيران، حسبما صرح مسؤول أميركي لوكالة رويترز.

ضربات حركية

وعلى صلة، أجرت المراسلة الدولية لـ(سكاي نيوز) البريطانية، ديانا ماغناي، تقييمًا لكيفية تنفيذ ضربة أميركية محتملة على إيران.

وتقول إن الرئيس الأميركي يُفضل "الضربات الحركية"، التي تُصيب الأهداف بقوة وسرعة، ولا تتطلب بقاءً طويلًا في المنطقة.

ومن الأمثلة الواضحة على ذلك، استهداف الولايات المتحدة لثلاثة منشآت نووية إيرانية في يونيو من العام الماضي في عملية "مطرقة منتصف الليل".

لكن لدى واشنطن أيضًا وسائل أخرى غير فتاكة، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية على النظام، أو إتاحة الوصول إلى خدمة "ستارلينك" لتمكين تبادل المعلومات بين الشعب الإيراني.

حكومة ايران فقدت شرعيتها

وإلى ذلك، صرح وزير الخارجية الألماني بأن الحكومة الإيرانية "فقدت شرعيتها".

وأدان عدد من القادة الأوروبيين علنًا استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين في إيران خلال الأيام الأخيرة.

والآن، شكك وزير الخارجية الألماني في سلطة الحكومة الإيرانية.

في مقطع فيديو نُشر على إنستغرام، قال يوهان واديفول: "الشعب يحتج على هذا النظام. نظامٌ يقطع الإنترنت، ويقيد حق التواصل، فقد شرعيته. إنهم يخشون شعبهم."

وأضاف واديفول أنه سيناقش الملف الإيراني مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في واشنطن، قبل أن يستقل طائرته المتجهة إلى الولايات المتحدة، والتي تضمنت زيارة قصيرة إلى أيسلندا.