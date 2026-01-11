لندن : قاد الجناح البرازيلي غابريال مارتينيلي فريقه أرسنال إلى عبور مضيفه بورتسموث من المستوى الثاني، بتسجيله ثلاثية في الفوز 4 1 الأحد ضمن الدور الثالث من كأس إنكلترا لكرة القدم.

ويبحث أرسنال عن التتويج بلقب أقدم مسابقة لأندية كرة القدم في العالم والغائب عن خزائنه منذ موسم 2019 2020، علما أنه يملك الرقم القياسي بعدد التتويجات بواقع 14 مرة.

على ملعب فراتون بارك، فاجأ أصحاب الأرض متصدر الدوري الإنكليزي بتسجيل هدف في توقيت مبكر، حمل توقيع كولبي بيشوب الذي تابع بيمناه من مسافة قريبة كرة تصدّى لها الحارس الإسباني لأرسنال كيبا أريسابالاغا (3).

وأدرك أرسنال التعادل سريعا عبر متوسط ميدان بورتسموث أندري دوزل بالخطأ في مرمى فريقه، بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها إيبيريتشي إيزي وأحدثت دربكة داخل منطقة الجزاء (8).

وافتتح مارتينيلي ثلاثيته برأسية من مسافة قريبة، بعد ركلة ركنية من الجهة اليمنى لعبها الجناح نونو مادويكي (25).

لكن مادويكي فشل بالتسجيل بعد الصناعة، بإهداره ركلة جزاء (43).

وسجّل مارتينيلي هدفا ثانيا في مطلع الشوط الثاني، بعدما تابع من مسافة قريبة في المرمى المشرّع أمامه عرضية من مواطنه غابريال جيزوس من الجهة اليمنى (51).

ومن ركلة ركنية أخرى نفذها مادويكي من الجهة اليمنى، وقّع البرازيلي برأسية على ثلاثيته الأولى في مسيرته بقميص "المدفعجية" (72).

وأشرك الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال في الدقيقة 69، الألماني كاي هافيرتس، مسجّلا بذلك ظهوره الأول بعد العودة من إصابة أبعدته منذ مطلع الموسم، علما أن آخر مباراة شارك بها كانت أمام مانشستر يونايتد ضمن المرحلة الأولى من الدوري المحلي في آب/أغسطس.