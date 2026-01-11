بريزبين (أستراليا) : بدأت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة أولى عالميا، عام 2026 بأفضل طريقة من خلال إحرازها لقب دورة بريزبين لكرة المضرب (500 نقطة) للمرة الثانية تواليا، بفوزها في النهائي 6 4 و6 3 على الأوكرانية مارتا كوستيوك التي رفضت مصافحة منافستها بسبب الغزو الروسي لبلادها بدعم من بيلاروس.

واستنادا إلى المستوى الذي قدمته في هذه الدورة، ستدخل سابالينكا بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى التي تنطلق في 18 الحالي، كأبرز مرشحة للفوز باللقب للمرة الثالثة.

ورغم المستوى الرائع الذي قدمته هذا الأسبوع وإطاحتها ثلاث لاعبات من المصنفات العشر الأوليات في طريقها إلى النهائي، بدت كوستيوك، المصنفة 26 عالميا، عاجزة عن الرد على سابالينكا لأن الضربات التي كانت تمنحها النقاط طوال الأسبوع، عادت عليها بنتائج عكسية في النهائي.

كما تراجع أداؤها في الإرسال الذي كان نقطة قوتها قبل اليوم، في حين بدت سابالينكا قوية في إرسالها ولم تواجه سوى ثلاث فرص للكسر طوال المباراة التي حسمتها في ساعة و18 دقيقة، محققة لقبها الثاني والعشرين.

وأنهت سابالينكا الدورة من دون أن تتنازل عن إرسالها لمرة واحدة، وهي قالت بعد المباراة "أود أن أبدأ بتهنئة مارتا وفريقها على البداية الرائعة للموسم"، مضيفة "أتمنى أن نلتقي مرات عديدة أخرى في المباريات النهائية لنقدم كرة مضرب مضرب رائعة".

وكانت هناك توترات بين اللاعبتين في السابق، إذ ترفض كوستيوك، مثل كثير من اللاعبات الأوكرانيات، مصافحة الروسيات والبيلاروسيات بعد المباريات.

كما نُقل عن كوستيوك في عام 2025 قولها إن لاعبات مثل سابالينكا والبولندية إيغا شفيونتيك يتمتعن بميزة على الأخريات بسبب ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون لديهما.

وأصدر موقع "تنس 365" الذي نشر المقابلة، توضيحا أقر فيه بأنه حذف جزءا من تصريحات كوستيوك بشأن التستوستيرون.

ورفضت كوستيوك الاعتذار لسابالينكا وشفيونتيك مؤكدة أن ما أدلت به تعرض للتحريف.

ولم تتصافح اللاعبتان بعد نهائي الأحد، وفي تصريحها بعد الخسارة أشارت كوستيوك بشكل واضح إلى الوضع في أوكرانيا.