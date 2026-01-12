إيلاف من باريس: كشفت وكالة "بلومبيرغ" أن بريطانيا وألمانيا تجريان مشاورات بشأن احتمال نشر قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في غرينلاند، في خطوة تهدف إلى احتواء ما تصفه أوروبا بتصاعد التهديدات الأميركية تجاه الجزيرة القطبية.

وذكرت الوكالة أن عدداً من الدول الأوروبية، تتقدمها لندن وبرلين، يناقش خططاً لتعزيز الحضور العسكري في غرينلاند، في محاولة لإظهار جدية أوروبا في حماية منطقة القطب الشمالي، وللحد من التصريحات الأميركية المتكررة حول السيطرة على الإقليم الدنماركي ذي الحكم الذاتي.

وبحسب مصادر مطلعة على هذه المشاورات، تطرح ألمانيا فكرة إنشاء بعثة مشتركة للناتو تتولى حماية القطب الشمالي، فيما دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر حلفاءه، كلٌّ على حدة، إلى تعزيز الوجود الأمني في أقصى شمال أوروبا. كما أجرى ستارمر اتصالات مؤخراً مع عدد من القادة الأوروبيين، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، لبحث هذا الملف.

وفي السياق ذاته، أكد القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا، الجنرال الأميركي أليكسوس غرينكيفيتش، أن دول الحلف تخوض نقاشات بناءة بشأن غرينلاند، التي يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى ضمها. وقال غرينكيفيتش، رداً على سؤال حول نوايا إدارة ترامب، إن المباحثات داخل مجلس شمال الأطلسي في بروكسل "مستمرة وبنّاءة".

وأضاف الجنرال الأميركي، خلال مشاركته في مؤتمر دفاعي عقد في السويد، أن أهمية هذه النقاشات تكمن في أن دولاً تحالفت لعقود طويلة لا تزال تتحاور وتعمل معاً لإيجاد حلول لقضايا شديدة الحساسية. وامتنع غرينكيفيتش عن الخوض في الأبعاد السياسية للمحادثات الجارية.

وأشار في المقابل إلى أن القطب الشمالي، رغم غياب تهديد مباشر للحلف، يكتسب أهمية استراتيجية متزايدة، موضحاً أن ذوبان الجليد وتوسع نطاق الوصول إلى المنطقة كشف عن تنامي التعاون الروسي–الصيني هناك. وقال: "كلما انحسر الجليد، باتت الأهمية الاستراتيجية للقطب الشمالي أكبر".

وكانت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن قد حذرت سابقاً من أن أي اعتداء أميركي على دولة عضو في الناتو سيعني "نهاية كل شيء"، بما في ذلك منظومة الأمن التي تشكلت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. في المقابل، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة ستحقق هدفها بشأن غرينلاند "سواء باللين أو بالشدة".

