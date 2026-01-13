لوس انجليس (الولايات المتحدة) : فشل السلوفيني لوكا دونتشيتش رغم تسجيله 42 نقطة في تجنيب لوس أنجليس ليكرز خسارة ثالثة تواليا جاءت أمام ساكرامنتو كينغز المأزوم 112 124 الإثنين في مباريات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه).

وسجل ليبرون جيمس الذي احتفل بهذه المناسبة بوضعه رقعة خاصة على زيه الرياضي احتفالا بموسمه التاريخي الثالث والعشرين في الدوري، 22 نقطة في أمسية محبطة للاعبي ليكرز الذين نجحوا في 8 رميات ثلاثية فقط من أصل 36 محاولة.

وكان دونتشيتش وجيمس من بين أربعة لاعبين فقط في ليكرز سجلوا أكثر من 10 نقاط، حيث أنهى دياندري أيتون المباراة برصيد 13 نقطة، وأضاف البديل جاكسون هايز 12 نقطة.

في المقابل، تألق في صفوف كينغز الذي يحتل المركز قبل الأخير في المنطقة الغربية برصيد 10 انتصارات و30 هزيمة، ديمار ديروزن بتسجيله 32 نقطة، بينما أنهى راسل وستبروك المباراة ضد فريقه السابق مع 22 نقطة.

قال جي جي ريديك مدرب ليكرز "لم نتمكن حرفيا من تسجيل أي رمية".

وواصل إنديانا بيسرز سلسلة انتصاراته ورفعها إلى ثلاثة بفوزه المثير بفارق نقطتين على بوسطن سلتيكس 98 96 في إنديانابوليس.

وبرز الكاميروني باسكال سياكام بتسجيله 21 نقطة مع بيسرز وصيف البطل في الموسم الماضي الذي تراجع هذا الموسم حيث يتذيل ترتيب المنطقة الشرقية مع 9 انتصارات مقابل 31 هزيمة.

سجل سياكام سلة الفوز قبل 7 ثوانٍ من نهاية المباراة ليمنح بيسرز فوزا نادرا على أرضه.

وأهدر ديريك وايت لاعب بوسطن محاولة ثلاثية من قرابة 10 أمتار قبل ثانيتين من النهاية، ليحافظ بيسرز على تقدمه ويفوز.

في تورونتو، حظي كايل لاوري البالغ 39 عاما باستقبال حافل حيث حقق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز فوزا ساحقا على رابتورز بنتيجة 115 102.

وصفقت الجماهير طويلا في الربع الأخير للنجم المحبوب لاوري الذي دافع عن ألوان الفريقين وساعد رابتورز على الفوز بلقبه الوحيد في الدوري عام 2019، في ما يُرجّح أن يكون ظهوره الأخير في تورنتو قبل اعتزاله.

وشارك لاوري مع فيلادلفيا لدقيقتين فقط، في حين تألق زميلاه تايريز ماكسي وجويل إمبيد، فسجل الاول 33 نقطة والثاني 27.