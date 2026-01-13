هوبارت (أستراليا) : ودّعت المخضرمة الأميركية فينوس وليامس البالغة 45 عاما دورة هوبارت الدولية لكرة المضرب من الدور الاول بخسارتها أمام الألمانية تاتيانا ماريا 4 6 و3 6 الثلاثاء، فيما تستعد للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.

وهي المرة الثانية تواليا تخرج فينوس من الدور الاول بعدما كانت واجهت المصير ذاته الاسبوع الماضي في دورة أوكلاند كلاسيك النيوزيلندية.

وقاومت الاميركية خلال 87 دقيقة أمام المصنفة 42 عالميا، قبل أن تتعرض للهزيمة رغم انقاذها 6 من اصل 9 كرات لكسر ارسالها.

وتتجه فينوس، الفائزة بـ 7 بطولات كبرى في الغراند سلام، إلى ملبورن للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة بعد حصولها على بطاقة دعوة، وذلك بعد خمس سنوات من مشاركتها الاخيرة.

وستصبح فينوس التي لم تشارك إلا بشكل متقطع في السنوات الأخيرة، أكبر لاعبة سنا تخوض أولى بطولات الغراند سلام الأربع لهذا العام التي تنطلق الأحد.

في المقابل، ستلعب ماريا، وهي أم لطفلين وتبلغ 38 عاما، أمام المجرية آنا بوندار في دور الـ16.

وباتت ماريا العام الماضي، باحرازها لقب دورة كوينز في لندن في سن الـ 37 عاما و312 يوما أكبر فائزة بلقب فردي لدى السيدات منذ فوز سيرينا وليامس، الشقيقة الصغرى لفينوس، عام 2020 بدورة أوكلاند في سن الـ 38 عاما.

ولم يكن حال التشيكية باربورا كرايتشيكوفا، المصنفة 55 عالميا، أفضل حيث خرجت بدورها من الدور الاول بخسارتها أمام الأميركية بيتون ستيرنز 4 6 و6 1 و6 7 (4 7).

واحتاجت كرايتشيكوفا، الحائزة على لقبين في البطولات الكبرى، إلى علاج في ركبتها قبل أن تستمر في اللعب وهي ترتدي ضمادات.

وأنهت اصابة في الركبة مسيرة المصنفة الثانية عالميا سابقا مبكرا في ملاعب الكرة الصفراء العام الماضي، لكنها نجحت في خوض ثلاث مباريات في كأس يونايتد للفرق المختلطة الأسبوع الماضي، محققة فوزين.

وغابت كرايتشيكوفا، الفائزة ببطولة فرنسا المفتوحة عام 2021 وويمبلدون عام 2024، عن بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي بسبب إصابة في الظهر.