ملبورن : تُعد البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالميا في التنس، المرشحة الأبرز للفوز بلقبها الثالث في بطولة أستراليا المفتوحة خلال أربع سنوات، لكنها ستواجه منافسة قوية من مجموعة أميركية تتقدمها كوكو غوف وحاملة اللقب ماديسون كيز.

كما تشكل البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة الثانية عالميا، تهديدا كبيرا، فيما تأمل اليابانية ناومي أوساكا، بطلة ملبورن مرتين، أن تكون ضمن المنافسة عندما تنطلق أولى البطولات الأربع الكبرى الأحد.

وكانت كيز قد فجّرت المفاجأة قبل 12 شهرا، بفوزها على سابالينكا في نهائي مثير من ثلاث مجموعات، لتحصد أول لقب كبير في مسيرتها بعمر 29 عاما.

لكنها لم تستثمر هذا الإنجاز، إذ لم تفز بأي بطولة أخرى طوال العام، وستدخل المصنفة تاسعة عالميا النسخة الحالية وهي تحت ضغط كونها حاملة اللقب.

وتضم قائمة المصنفات العشر الأوليات ثلاث أميركيات أخريات: غوف (الثالثة)، أماندا أنيسيموفا (الرابعة) وجيسيكا بيغولا (السادسة).

وتغلبت غوف (21 عاما) العام الماضي على سابالينكا في نهائي رولان غاروس لتحصد لقبها الكبير الثاني، لكن أفضل نتائجها على ملاعب ملبورن الصلبة كانت بلوغ نصف النهائي في 2024.

وقالت غوف خلال كأس يونايتد المختلطة، حيث استهلت موسمها 2026: "قضيت فترة الإعداد في تحسين أدائي بشكل عام".

ويُعد الإرسال نقطة ضعفها الأكبر، وقد تعرضت لهزيمة مفاجئة أمام الإسبانية جيسيكا بوساس مانيرو في البطولة نفسها، لكنها عادت بقوة لتفوز على شفيونتيك 6 4 و6 2 في انتصار لافت.

وكان ذلك الفوز الرابع تواليا لغوف أمام شفيونتيك.

أما أنيسيموفا (24 عاما) فقد برزت كتهديد حقيقي بعد أن قدّمت أفضل مواسمها في 2025، حيث بلغت نهائي ويمبلدون وأميركا المفتوحة، وفازت ببطولتين من فئة 1000 نقطة في بكين وقطر.

كما شاركت للمرة الأولى مرة في بطولة الموسم الختامية، قبل أن تخسر أمام سابالينكا في نصف نهائي مثير من ثلاث مجموعات.

وقالت سابالينكا عنها: "هي دائما تدفعني لتقديم أفضل ما لدي".

ولا تزال أنيسيموفا، مثل بيغولا، تبحث عن لقبها الكبير الأول رغم اقترابها منه أكثر من مرة.

أما شفيونتيك، المنافسة الدائمة لسابالينكا على صدارة التصنيف، فهي بحاجة لإنجاز خاص في ملبورن، إذ تُعد بطولة أستراليا الكبرى الوحيدة التي لم تفز بها بعد، رغم امتلاكها ستة ألقاب كبرى.

وكانت قد بلغت نصف النهائي العام الماضي بأداء قوي، قبل أن تخسر أمام كيز المتألقة.

وقالت البولندية في كأس يونايتد "في البطولات الكبرى عليك أن تلعب بشكل رائع لمدة أسبوعين، دون أيام سيئة، وأن تكون ثابتا".

وتحلم أوساكا (16 عالميا) بلقب ثالث بعد تتويجها في 2019 و2021، لكنها تبقى خارج دائرة الترشيحات بسبب تذبذب مستواها وعدم قدرتها على الحفاظ على لياقتها لفترات طويلة.

كما تُعد الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة الخامسة عالميا، من الأسماء التي تستحق المتابعة.

سابالينكا في موقع القوة

يصعب توقع فائزة أخرى غير سابالينكا.

فبعد خسارتها المفاجئة أمام كيز، تعرضت البيلاروسية لخيبة جديدة في نهائي رولان غاروس أمام غوف، ثم خرجت من نصف نهائي ويمبلدون أمام أنيسيموفا، قبل أن تثأر منها وتحتفظ بلقب أميركا المفتوحة.

وبعد تتويجها في أستراليا عامي 2023 و2024، ستدخل النسخة الحالية في وضع غير مألوف كونها وصيفة العام الماضي.

وقالت في بريزبين هذا الشهر، حيث فازت باللقب للمرة الثانية تواليا في مؤشر قوي على جاهزيتها "بصراحة، لا فرق. سواء كنت حاملة اللقب أو خرجت من الدور الأول العام الماضي، الهدف دائما واحد: تقديم أفضل مستوى وتحسين أدائي".

وبعيدا عن المنافسات على اللقب، سيكون هناك اهتمام كبير بمشاركة فينوس وليامس التي ستصبح أكبر لاعبة سنا تخوض القرعة الرئيسة في ملبورن، بعدما حصلت على بطاقة دعوة بعمر 45 عاما.