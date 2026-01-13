إيلاف من لندن: أثار مبنى جديدا ضخما بمئات الغرف السرية للسفارة الصينية في لندن جدالا سياسيا واسعا بين مختلف الأحزاب على الساحة البريطانية.

تساءل حزب المحافظين المعارض ما إذا كانت الحكومة العمالية برئاسة السير كير ستارمر على علم بمئات "الغرف السرية" في السفارة الصينية المستقبلية؟

وانتقدت أليسيا كيرنز وزيرة الأمن القومي في حكومة الظل، الحكومة لتقديمها "درسًا تاريخيًا تكنوقراطيًا مخيبًا للآمال" حول مقترحات إنشاء سفارة صينية ضخمة جديدة في لندن.

سؤال عاجل

وطلبت توجيه سؤال عاجل (وهو شكل من أشكال النقاش البرلماني) حول هذه القضية بعد أن نشرت صحيفة التلغراف ما زعمت أنها مخططات كاملة وغير منقحة للسفارة الجديدة، تُظهر مناطق محجوبة حاليًا في المخططات المتاحة للجمهور.

وتابعت النائب المحافظة كيرنز: "208 غرف سرية وغرفة مخفية على بُعد متر واحد فقط من كابلات تخدم مدينة لندن والشعب البريطاني. هذا ما تكشفه لنا المخططات غير المنقحة، أن الحزب الشيوعي الصيني يخطط لسفارته الجديدة إذا وافقت الحكومة على ذلك".

وقالت: "في الواقع، نعلم الآن أنهم يخططون لهدم الجدار الفاصل بين الكابلات وكابلات سفارتهم، والتي يعتمد عليها اقتصادنا." كابلات تحمل ملايين رسائل البريد الإلكتروني والبيانات المالية للبريطانيين، وإمكانية الوصول إليها ستمنح الحزب الشيوعي الصيني منطلقًا لشن حرب اقتصادية ضد أمتنا.

وتساءلت وزيرة الظل عما إذا كان الوزير المعني في الحكومة قد اطلع على المخططات غير المنقحة قبل نشرها في الصحيفة، وما إذا كان النواب قد "ضُلِّلوا" عندما قيل لهم إن جميع الوثائق متاحة للعموم، وما إذا كان الوزراء "لا يشعرون بأي قلق على الإطلاق بشأن خطط تركيب معدات تهوية ضخمة موازية لهذه الكابلات؟"

وتسأل كيرنز عن الغرض من هذه المعدات، وما إذا كانت الحكومة قد طلبت من السفير الصيني توضيح الغرض من "الغرف السرية".

وأضافت: "ستُسبب السفارة صداعًا يوميًا لجميع الأجهزة الأمنية". وقالت: "ما مدى ثقتنا في إمكانية احتواء القدرات التكنولوجية للحزب الشيوعي الصيني لعقد من الزمان، فضلًا عن عشرة أعوام؟"

كما أن جزءًا كبيرًا من مخططات الطابق الأرضي مُظلل "لأسباب أمنية".

زيارة ستارمر

كما أشارت كيرنز إلى تلميحات بأن السير كير ستارمر سيزور الصين. هذا الشهر، ويشير إلى أن جيمي لاي، وهو مواطن بريطاني وناشط مؤيد للديمقراطية، لا يزال رهن الاعتقال في هونغ كونغ.وتختتم كيرنز قائلة: "يمكن للحكومة اليوم أن تدّعي أنها لم تكن على علم بهذه الغرف السرية، وسنصدقها، لكن لا يمكنها الآن أن تدّعي عجزها عن حمايتنا، وحماية اقتصادنا، وحماية الشعب البريطاني.

وردّ وزير الإسكان البريطاني ماثيو بينيكوك على تعليقات النائبة المحافظة، قائلا بأنه لن "يعلّق على التكهنات في الصحافة".

لكنه يصرّ على أن مجلس بلدي (تاور هامليتس) قد نشر "جميع وثائق التحقيق" على موقعه الإلكتروني.

غير لائق

ويضيف بينيكوك: "سيكون من غير اللائق بتاتاً أن أعلّق على أي مسألة تتعلق بالأمن القومي، أو نيابةً عن أجهزة الأمن."

وقال بينيكوك بأنه "من غير المناسب" التعليق على خطة الصين لإنشاء ما يُسمى بالسفارة الضخمة الجديدة في لندن.

وتُثار مخاوف بشأن الموقع الجديد نظرًا لأن المخططات الأصلية تُظهر منطقة مُحددة، ولأن الموقع يقع فوق كابلات حيوية تخدم مدينة لندن.

وقال وزير الاسكان بينيكوك: "هذا قرارٌ يتخذه وزراء التخطيط بشكل مستقل عن بقية الحكومة.

وأضاف: وكما ذكرتُ سابقًا في هذا المجلس، فإن هذه الحكومة ملتزمة بنزاهة عملية التخطيط على جميع المستويات لضمان اتخاذ قرارات سليمة ومبنية على الأدلة.

وزراء التخطيط

وقال بينيكوك: يجب على وزراء التخطيط اتخاذ القرارات وفقًا لإجراءات شبه قضائية، أي أن يتخذوها بنزاهة استنادًا إلى الأدلة وقواعد التخطيط.

ونظرًا للدور القانوني الذي يضطلع به الوزير في عملية التخطيط، فإنه من غير المناسب بتاتًا أن أُدلي بمزيد من التعليقات حول هذه القضية المصيرية."

ثم استعرض الوزير بإيجاز الجدول الزمني لعملية التخطيط للسفارة المقترحة حتى الآن، بدءًا من التحقيق العام في الطلب في فبراير 2025.

وأضاف أن جميع المعلومات التي قدمها الجانب الصيني ستُتاح عند اتخاذ القرار، وأن ذلك سيتم "في موعد أقصاه 20 يناير 2026". وقد تأخرت الحكومة في اتخاذ القرار مرارًا وتكرارًا.