إيلاف من لندن: فيما قالت ألمانيا إن نظام طهران في "أيامه وأسابيعه الأخيرة"، أفاد مسؤول إيراني بمقتل نحو ألفي شخص في الاحتجاجات التي تشهدها إيران حاليا.

اقترح الاتحاد الأوروبي "بسرعة" عقوبات جديدة على إيران وذلك للرد على حملة القمع للاحتجاجات، ووصفت رئيسة الاتحاد، أورسولا فون دير لاين ارتفاع عدد القتلى بأنه "مروع".

وفون دير لاين، هي أحدث زعيمة غربية تدين "الاستخدام المفرط للقوة واستمرار تقييد الحريات" في إيران.

وقالت: "أدرج الاتحاد الأوروبي بالفعل الحرس الثوري الإسلامي بكامل هيئته ضمن نظام عقوباته على حقوق الإنسان. وبالتعاون الوثيق مع ممثلة حقوق الإنسان في إيران، كايا كالاس، سيتم اقتراح المزيد من العقوبات على المسؤولين عن القمع سريعًا. نقف مع الشعب الإيراني الذي يناضل بشجاعة من أجل حريته."

استدعاء سفراء إيران

وعلى صلة، استدعت ثلاث دول أوروبية سفراءها الإيرانيين خلال حملة النظام على الاحتجاجات في البلاد.

وقال وزير الخارجية الهولندي، ديفيد فان ويل، إنه استدعى السفير الإيراني "للاحتجاج رسميًا على العنف المفرط ضد المتظاهرين، والاعتقالات التعسفية واسعة النطاق، وقطع الإنترنت."

وأضاف أن هذه الخطوة تمت "بالتنسيق" مع الشركاء الأوروبيين.كما استدعت فنلندا أيضًا السفير الإيراني، حيث قالت وزيرة الخارجية الفنلندية، إيلينا فالتونين: "قطع النظام الإيراني الإنترنت ليتمكن من القتل و..." "يقمعون في صمت".

كما استدعت وزارة الخارجية الإسبانية السفير في مدريد. وطالبت الحكومة طهران بإنهاء التعتيم الإعلامي ووقف اعتقال المتظاهرين.