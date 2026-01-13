إيلاف من الرياض: استقبل وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مدير ميناء المكلا المهندس سالم باسمير، ويقدم له الشكر على دوره البطولي والإنساني في سلامة وحفظ الأرواح والممتلكات في الميناء.

وفي ضوء الأحداث الجارية في شهر يناير (كانون الثاني) 2026، أشاد وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، بالتطورات السياسية والعسكرية في جنوب اليمن، وتحديداً في حضرموت والمكلا، وذلك ضمن مساعي المملكة لتوحيد الصفوف.

وأبرز ما جاء في إشادات وتصريحات وزير الدفاع السعودي بشأن هذا الملف:

- استعادة المكلا وسيئون: أشاد الوزير بنجاح القوات الحكومية، المدعومة من قوات درع الوطن والتحالف، في تأمين مدينتي المكلا وسيئون بمحافظة حضرموت في مطلع يناير 2026، وإعادتها لسيطرة السلطة المحلية والشرعية.

- المسار السياسي لقضية الجنوب: أكد الأمير خالد بن سلمان في 9 يناير (كانون الثاني) 2026 أن "قضية الجنوب" باتت على مسار حقيقي ترعاه المملكة، مشيداً بالقرارات "الشجاعة" التي تهدف لحماية مستقبل القضية الجنوبية وتغليب المصلحة الوطنية.

- مؤتمر الرياض القادم: أعلن الوزير أن المملكة بصدد تنظيم مؤتمر شامل في الرياض سيضم ممثلين عن كافة محافظات الجنوب، بما في ذلك حضرموت (والمكلا كمركز لها)، لضمان مشاركة جميع المكونات دون إقصاء أو تمييز للوصول إلى حل سياسي عادل.

- تثمين دور السلطات المحلية: أثنى الوزير على استجابة السلطات المحلية في حضرموت لجهود التهدئة، داعياً إلى تسليم كافة المنشآت والمعسكرات للقوات التابعة للشرعية لضمان استقرار المنطقة.

يُذكر أن هذه التصريحات تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة إعادة هيكلة عسكرية واسعة لتعزيز دور "قوات درع الوطن" في تأمين المحافظات الشرقية والجنوبية تحت إشراف مباشر من وزارة الدفاع السعودية.