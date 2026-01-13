الرباط : أشاد جناح فولهام الانكليزي أليكس إيوبي الثلاثاء، بالمدرب المالي للمنتخب النيجيري لكرة القدم إريك شيل لنجاحه في خلق روح جماعية دفعت "النسور الممتازة" إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، بعد شهرين فقط من انتهاء حلم التأهل إلى كأس العالم بطريقة مؤلمة.

ويلتقي المنتخب النيجيري الأربعاء مع المغرب، مضيف البطولة، ساعيا الى مواصلة الأداء القوي الذي أوصله إلى المربع الذهبي.

وكانت نيجيريا بلغت المباراة النهائية للنسخة الماضية في ساحل العاج، قبل أن تخسر أمام أصحاب الأرض، فيما شارك إيوبي أيضا في صفوف المنتخب الذي وصل إلى نصف نهائي 2019 عندما خرج على يد الجزائر (1 2)، قبل أن يثأر منها في النسخة الحالية بثنائية نظيفة السبت في ربع النهائي.

لكن اللاعب أكد أن الأجواء الإيجابية خارج الملعب، رغم تقارير عن خلافات مع الاتحاد المحلي بشأن المكافآت، تساعده وزملاءه على تقديم أفضل ما لديهم في منتخب يعيش فترة تألق.

وقال نجم فولهام البالغ 29 عاما في مؤتمر صحافي حاشد بالعاصمة المغربية: "أشعر أن الفارق هو الإحساس بالشجاعة والأخوة، البيئة العائلية التي صنعناها لبعضنا البعض. بالطبع في نسخ سابقة من كأس الأمم قدمنا أداء جيدا، كان المنتخب قويا، لكننا كنا صغارا ونتعلم عن بعضنا البعض. أما الآن فأشعر أن الجميع بلغوا مرحلة النضج، وكل لاعب يتألق مع ناديه، ويمكنكم رؤية الفرح والكيمياء بيننا عندما نلعب لبلدنا".

وأضاف "الأمر لا يقتصر على الملعب، بل أيضا خارجه هناك وحدة كبيرة، نحن عائلة كبيرة، وهذا يبدأ من المدرب الذي جلب روح الأخوة".

وعانت نيجيريا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، قبل أن يتبخر حلمها بالتأهل إثر خسارة بركلات الترجيح أمام جمهورية الكونغو الديموقراطية في الرباط في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

كان ذلك رغم التحسن الملحوظ في الأداء بعد تعيين شيل، المدرب الذي قاد منتخب بلاده مالي الى ربع نهائي النسخة الأخيرة، قبل سنتين.

وقال أيوبي "لقد قدمنا دائما نسبة 100 في المئة. في تصفيات كأس العالم كنا نريد الفوز أيضا، لكن كانت لحظة صعبة بالنسبة لنا، وقد استخدمنا ذلك الإحباط كدافع لتحقيق شيء ما من أجل بلدنا، ومن أجل أنفسنا، ومن أجل عائلاتنا".

إيقاف نديدي

من جانبه، اعترف شيل بأن وجود لاعبين توجا مؤخراً بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا (فيكتور أوسيمهن وأديمولا لوكمان)، جعل مهمته أسهل.

وتتصدر نيجيريا قائمة هدافي البطولة برصيد 14 هدفا، بينها أربعة لأوسيمهن وثلاثة للوكمان، لكنها ستخوض دور الأربعة في غياب قائدها ويلفريد نديدي الموقوف، حيث يُرجح أن يحل لاعب كلوب بروج البلجيكي رافايل أونييديكا مكانه.

وقال شيل "أشعر بخيبة أمل من أجله، لانه يضيف الكثير للفريق لكننا فريق متكامل وهناك العديد من اللاعبين الرائعين الذين ينتظرون فرصة لاظهار ما يمكن ان يضيفوه للفريق وانا واثق من ذلك ولكن علي ان احسن الاختيار".

وأضاف "سنخوض مباراة كبيرة ومهمة ضد منتخب كبير في القارة ونحن مستعدون. بطبيعة الحال ستكون لدينا خطة لمواجهة المغرب، وابراهيم دياس لاعب جيد والفريق كله جيد وما يهمني هو فريقي واننا استعدنا لياقتنا واسترحنا بعد مواجهة الجزائر وستكون لدينا خطة مناسبة".

وتابع "كانت الجزائر أكبر تحد لنا والآن اصبح المغرب، كل مباراة هي اكبر تحد لان التوقعات كبيرة ونحن مستعدون لهذه المباراة ولكافة المباريات. نريد ان نلعب كل مباراة على انها الاخيرة ونقدم كل ما في وسعنا".

وأوضح "الجزائر لديها نقاط قوة وضعف، وكذلك المغرب، وبالتالي نحتاج ان نعرف نقاط ضعفهم، كرة القدم المغربية والجزائرية ليست المدرسة نفسها فهي مختلفة في البلدين، والمدرب الركراكي ليس هو (البوسني السويسري فلاديمير) بيتكوفيتش".