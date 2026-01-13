إيلاف من لندن: قدم اللورد بيتر ماندلسون اعتذاراً "لا لبس فيه" لضحايا تاجر الجنس الشهير جيفري إبستين لبقائه صديقاً للممول المتحرش بالأطفال والمراهقات بعد إدانته.

وكان السفير البريطاني السابق لدى الولايات المتحدة قد رفض الاعتذار لضحايا إبستين خلال عطلة نهاية الأسبوع، موضحاً لاحقاً أنه كان "جاهلاً" بجرائم إبستين.

في أول مقابلة تلفزيونية رئيسية له منذ إقالته في سبتمبر (أيلول)، مع برنامج "الأحد مع لورا كوينسبيرغ" على قناة بي بي سي، لم يعتذر إلا عن النظام الذي حال دون الاستماع إلى ضحايا إبستين. لكنه لم يعتذر عن علاقته الشخصية بالمجرم الجنسي، وفقاً لما نقلته صحيفة "الغادريان" صباح الثلاثاء.

أقر إبستين بالذنب في عام 2008 بتهمة التماس الدعارة واستدراج قاصرات، لكن اللورد ماندلسون قال إنه صدق أعذاره واستمر في دعمه. ومع ذلك، في بيان صدر مساء الاثنين لبرنامج نيوزنايت على قناة بي بي سي ، قدم اللورد ماندلسون اعتذاراً أكثر مباشرة.

أعتذر بشدة للنساء والفتيات اللواتي عانين

وقال: "بالأمس، لم أكن أريد أن أتحمل مسؤولية جرائمه (إبستين) التي كنت جاهلاً بها، لا غير مبالٍ، بسبب الأكاذيب التي أخبرني بها هو وكثيرون غيري، لقد أخطأت عندما صدقته بعد إدانته، واستمررت في علاقتي به بعد ذلك. أعتذر بشدة للنساء والفتيات اللواتي عانين من ذلك."

في المقابلة التي بُثت يوم الأحد، قال اللورد ماندلسون إنها "ولاء في غير محله" و"خطأ فادح من جانبي". وقد وصف إبستين بأنه "أفضل صديق" له في رسائل بريد إلكتروني اعترف بأنها "مقززة"، لكنه سعى إلى النأي بنفسه من خلال الادعاء بأنه كان "على هامش" حياة تاجر الجنس.

أظهرت رسائل البريد الإلكتروني أن اللورد ماندلسون طلب من إبستين "القتال من أجل الإفراج المبكر" قبل وقت قصير من الحكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرًا. كما ورد أنه قال لإبستين "أنا أكن لك كل التقدير" في اليوم السابق لبدء الممول المدان فترة سجنه.

أشار اللورد ماندلسون إلى أن إبستين استبعده من "الجانب الجنسي" من حياته لأنه كان مثلي الجنس.

رداً على سؤال لورا كوينسبيرج عما إذا كان يريد الاعتذار، قال اللورد ماندلسون: "أريد أن أعتذر لهؤلاء النساء عن نظام رفض الاستماع إلى أصواتهن ولم يمنحهن الحماية التي كان من حقهن توقعها".

إقالة اللورد ماندلسون

أُقيل اللورد ماندلسون بشكل مفاجئ من منصبه كسفير للمملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة بعد ضغوط متزايدة بسبب الكشف عن صلاته بتاحر الجنس المدان جيفري إبستين .

اتخذ السير كير ستارمر، الذي اختار الشخصية البارزة في حزب العمال ليكون ممثل المملكة المتحدة في واشنطن، قرار سحب ترشيحه بعد أن أظهرت رسائل البريد الإلكتروني أن النبيل أرسل رسائل داعمة حتى في الوقت الذي كان فيه إبستين يواجه السجن بتهم تتعلق بالاعتداءات الجنسية.

قال اللورد ماندلسون: "أشعر بأسف بالغ" لظروف مغادرته السفارة البريطانية في واشنطن.

وكتب في رسالة إلى موظفي السفارة، نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "لقد كان منصبي كسفير هنا شرفاً عظيماً في حياتي".