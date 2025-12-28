إيلاف من القاهرة: قضت محكمة مصرية، الأحد، بالسجن المشدد 15 عاما على طارق العريان المعروف بـ"شاعر الإخوان" لادانته بالشروع فى قتل ضابط والتخطيط لعمليات إرهابية.

وأصدرت الدائرة الأولى إرهاب بوادي النطرون الحكم وذلك بعد أن استمعت لدفاع العريان بجلسة، الأحد .

وكانت الدائرة الأولى إرهاب واجهت المدان بأولى جلسات محاكمته بالتهم المنسوبة إليه فأنكرها وقرر أنه شاعر واسم شهرته طارق العريان وله عدة دواوين وأنه كان مكلف بإلقاء دواوين الشعر على منصة ميدان رابعة العدوية في عام 2013 .

وأضاف أنه غادر البلاد منذ 2015 إلى دولة السودان ومنها إلى ماليزيا وحضر إلى مصر منذ أشهر وتم بعدها إلقاء القبض عليه وذلك لتقديمه للمحاكمة.

وكانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام تمكنت من ضبط العريان بعد أن ظل هارباً بعد ارتكاب الواقعة في 2015 وصدور حكم غيابي ضده، وتم عرضه على النيابة العامة في 25 سبتمبر (أيلول) 2024 والتي أحالته للمحاكمة بالتهم المشار إليها.

أما عن التهم وفقاً لأمر الإحالة فكانت النحو التالي:

1- الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي تنفيذ أغراضها وإنضم إليها مع علمه بذلك وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

2- شرع في قتل نقيب شرطة -الضابط بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي.

3- إحرز سلاح ناري بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد إستعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.





