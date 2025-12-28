إيلاف من واشنطن: قالت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية إن مهاجرة غير شرعية "سيئة الحظ"، بل قد تكون الأسوأ حظاً في العالم، لأنها اصطدمت بمركبة تابعة لإدارة الهجرة والجمارك، وتم القبض عليها.

قال غريغوري ك. بوفينو، المسؤول في دورية الحدود الأميركية، في منشور على فيسبوك: "هذه اللقطة المضحكة تستحق أن تُسجل في التاريخ!" .

ووفقاً لصحيفة "نيويورك بوست" الأميركية فإنه يُزعم أن مواطنة هندوراسية تجاوزت إشارة مرور حمراء في سلايدل بولاية لويزيانا واصطدمت بمركبة تابعة لإدارة الهجرة والجمارك كانت موجودة في المنطقة.

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي في بيان صحفي أنها نشرت عملاء إدارة الهجرة والجمارك كجزء من العملية في نيو أورليانز لاعتقال "المهاجرين غير الشرعيين المجرمين". وتزعم وزارة الأمن الداخلي أنها ألقت القبض على ما يصل إلى 370 شخصًا كجزء من العملية، وفقًا لما ذكرته قناة WVUE المحلية.

وقال بوفينو إنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات جراء الحادث، وتم احتجاز المرأة.

وأضاف بوفينو: "هذا سوء حظه بالنسبة لها، ولكنه حظ سعيد لنا".

وتابع :"على ما يبدو، لم تتعلم الدرس أبدًا، بكل بساطة اللون الأحمر يعني التوقف، وليس "التسارع والاصطدام بمركبة حكومية تقوم بإنفاذ القانون الفيدرالي بنشاط"، هكذا كتب بوفينو.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد نشرت جهاز إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) في مدن في جميع أنحاء البلاد كجزء من حملتها على الهجرة غير الشرعية.

من المتوقع أن تقوم الوكالة قد قامت بترحيل ما لا يقل عن 600 ألف مهاجر غير شرعي بحلول نهاية عام 2025، وقد غادر أكثر من مليوني مهاجر غير شرعي البلاد منذ تولي ترامب منصبه في يناير (كانون الثاني)، وفقًا للبيانات الصادرة في أكتوبر.