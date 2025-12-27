إيلاف من واشنطن: قالت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو سيطلب خلال لقائه مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، "الضوء الأخضر" لشن هجوم على إيران في المستقبل.

ويتوجه نتانياهو إلى الولايات المتحدة الأحد، وسيلتقي الرئيس ترامب في فلوريدا في اليوم التالي، وفق ما أفاد مسؤول إسرائيلي لوكالة "فرانس برس". ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإنه من المتوقع أن يقدم نتانياهو للرئيس ترامب أدلة على نجاح إيران في إحياء برنامجها للصواريخ البالستية.

وفي سياق متصل، قالت القناة 14 الإسرائيلية، إن إسرائيل تدرك تزايد التهديد الإيراني لكن التوقعات تشير إلى عدم نشوب صراع مع إيران في المستقبل القريب. وأشارت القناة أيضا نتانياهو سيسعى خلال اللقاء مع ترامب، للحصول على ضوء أخضر أميركي، للقيام بعمل عسكري في المستقبل القريب ضد "حزب الله" في لبنان.

ويعتزم نتانياهو تقديم معلومات استخباراتية محدثة لترامب خلال اجتماعهما في فلوريدا، تشير إلى أن إيران تنتج كميات كبيرة من الصواريخ البالستية التي يمكنها إصابة إسرائيل، وفقا لمسؤول إسرائيلي.

