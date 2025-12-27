إيلاف من الرياض: وثق مقطع فيديو بالحرم المكي لحظة قيام معتمر بالقفز من الأدوار العلوية، قبل أن يتمكن رجل الأمن من إنقاذه وتجنب ارتطامه بالأرض. وأظهر مقطع الفيديو المعتمر وهو يقف أعلى حافة نافذة، ثم ألقى بنفسه وسط حالة من الهلع بين المعتمرين أمس الجمعة، ولكنه لايزال حديث الملايين في كل مكان بعد انتشار مقطع الفيديو على نطاق واسع، وسط حفاوة بالغة وإشادات يستحقها رجل الأمن السعودي.

#ريان_سعيد_العسيري

الحمد لله على سلامته اللهم أكتب له الأجر واشفه وعافه.

موقف #ريان_العسيري يجسد أسمى معاني الشجاعة خاطر بنفسه من اجل انقاذ انسان أراد إيذاء نفسه داخل الحرم المكي.

يستحق التكريم والاحتفاء. بمثلهم نفتخر.#المملكة_العربية_السعودية#ريان_سعيد_العسيري… pic.twitter.com/AGVpWONaMk — هيثم القاسمي | 🇴🇲 (@ha9231175522) December 27, 2025

وبادر رجل الأمن ريان بن سعيد العسيري إلى التحرك مسرعا نحو موقع السقوط، مجسدا موقفا بطوليا، حيث خاطر بحياته وتمكن من الإمساك بالمعتمر قبل ارتطامه بالأرض، ما أسهم في إنقاذه.

وأسفر الحادث عن إصابة رجل الأمن أثناء عملية الإنقاذ، فيما لقي تصرفه إشادة واسعة بما أظهره من شجاعة وتفان إنساني في أداء واجبه.

وأكدت الجهات الأمنية أنها تعاملت مع الواقعة وفق البروتوكولات النظامية والإنسانية المعمول بها، حيث جرى نقل رجل الأمن المصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، في حين تواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات ودوافع إقدام الشخص على هذا التصرف في ذلك المكان المقدس.

وقام وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بالاتصال هاتفيا برجل الأمن ريان العسيري ليطمئن على حالته الصحية بعد إصابته أثناء أداء مهامه في المسجد الحرام، حين بادر بإنقاذ حياة المعتمر وأكد خلال الإتصال أن ماقام به رجل الأمن يجسد القيم الساميه التي يتحلى بها رجال الأمن في خدمة الدين والوطن، وأن هذا التصرف البطولي لم يكن مجرد اداء للواجب الوظيفي بل موقف إنساني نبيل يجسد أسمى معاني التضحية والفداء.

