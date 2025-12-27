شنت الولايات المتحدة ضربات جوية ضد مسلحين مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية في شمال غرب نيجيريا، حيث يسعى المسلحون إلى إنشاء موطئ قدم لهم.

وقال الجيش الأمريكي إن المعسكرات التي يديرها التنظيم في ولاية سوكوتو تعرضت للقصف بالقرب من الحدود مع النيجر. ولا يزال عدد الضحايا غير واضح، لكن مسؤولين أمريكيين ونيجيريين يقولون إن المسلحين قتلوا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجمات التي وقعت يوم عيد الميلاد كانت "قاتلة" ووصف التنظيم بأنه "حثالة إرهابية"، قائلا إنه "يستهدف ويقتل بشراسة، في المقام الأول، المسيحيين الأبرياء".

وقال وزير الخارجية النيجيري يوسف ميتاما توجار لبي بي سي إنها "عملية مشتركة" وليس لها "أي علاقة بدين معين".

وقال توجار إن الضربات تم التخطيط لها "منذ فترة طويلة" باستخدام المعلومات الاستخبارية التي قدمتها نيجيريا. كما أنه لم يستبعد المزيد من الإضرابات.

وفي إشارة إلى توقيت الضربات - التي وقعت في وقت متأخر من يوم الخميس - قال إنها "لا علاقة لها بعيد الميلاد".

وتقاتل الحكومة النيجيرية منذ فترة طويلة مجموعة من الجماعات الجهادية، بما في ذلك بوكو حرام والفصائل المرتبطة بتنظيم داعش، ولكن إلى حد كبير في الشمال الشرقي. لكن في السنوات الأخيرة سعت مجموعة أصغر - تعرف محليا باسم لاكوراوا - إلى إنشاء قاعدة في ولاية سوكوتو شمال غرب البلاد.

وقالت وزارة الخارجية النيجيرية، صباح الجمعة، إن السلطات تشارك في "تعاون أمني مع شركاء دوليين"، بما في ذلك الولايات المتحدة. وأضاف أن "هذا أدى إلى ضربات جوية دقيقة على أهداف إرهابية في نيجيريا في شمال غرب البلاد".

وقال الجيش الأمريكي إن "التقييم الأولي" يشير إلى سقوط قتلى "متعددين" في ولاية سوكوتو.

وقال رئيس منطقة الحكومة المحلية في تانجازا، عيسى صالحو بشير، لبي بي سي إن الضربات "أصابت بعض معسكرات لاكوراوا الإرهابية". وأضاف أن العديد من المقاتلين قتلوا لكنه لم يتمكن من تأكيد عدد القتلى.

وأضاف البشير أن دوريات الحدود من جانب النيجر أبلغت عن رؤية مقاتلي لاكوراوا يفرون من المناطق المستهدفة.

وأصابت غارة منفصلة يوم الخميس حقلا في بلدة جابو جنوب سوكوتو، لكن لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا. وقال شاهد عيان اسمه عمر جابو لبي بي سي: "وميض شيء يشبه الطائرة وتحطم في الحقول".

وقال إنه لا توجد مشكلة مع داعش في المنطقة: "هنا في جابو، نعيش بسلام، ولا يوجد صراع بيننا وبين المسيحيين".

وسبق أن اتهمت إدارة ترامب الحكومة النيجيرية بالفشل في حماية المسيحيين مما أسمتها بالهجمات الجهادية، وزعمت أن "إبادة جماعية" تُرتكب.

ووصف ترامب نيجيريا بأنها "دولة مثيرة للقلق بشكل خاص"، وهي التسمية التي تستخدمها وزارة الخارجية الأمريكية والتي تنص على فرض عقوبات على الدول "المتورطة في انتهاكات خطيرة للحرية الدينية".

وصدرت أوامر للجيش الأمريكي بالاستعداد للتدخل في نيجيريا في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفي ذلك الوقت، قال مستشار للرئيس النيجيري بولا تينوبو لبي بي سي نيوز إن المسلحين استهدفوا أشخاصاً "من مختلف الأديان"، وقال إن أي عمل عسكري أمريكي يجب أن يتم بشكل مشترك.

ونيجيريا هي الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في أفريقيا، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 220 مليون نسمة، مقسمين بالتساوي تقريبا بين المسيحيين والمسلمين.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من يوم عيد الميلاد أكد فيه ترامب الضربات، وقال إنه "لن يسمح بازدهار الإرهاب الإسلامي المتطرف".

وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث يوم الخميس إنه "ممتن لدعم وتعاون الحكومة النيجيرية". ونشر البنتاغون في وقت لاحق مقطع فيديو قصيرًا يبدو أنه يُظهر إطلاق صاروخ من سفينة.

وتسببت الجماعات الجهادية مثل بوكو حرام والفروع المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية في إحداث الفوضى في شمال شرق نيجيريا لأكثر من عقد من الزمان، مما أسفر عن مقتل الآلاف من الأشخاص.

وكان معظم الضحايا من المسلمين، وفقاً لمنظمة رصد الصراعات المسلحة (ACLED) المتخصصة في جمع بيانات العنف السياسي عالمياً وتوفير مؤشرات تحليلية مفصلة.

وقال بولاما بوكاتي، محامي حقوق الإنسان النيجيري ومحلل الصراعات، لبي بي سي إن لاكوراوا بدأ في التسلل إلى نيجيريا في عام 2018، لكنه أقام معسكرات في ولاية سوكوتو وولاية كيبي على مدى الأشهر الـ 18 إلى العامين الماضيين.

"لقد يشنون هجمات ويفرضون قوانينهم الاجتماعية على الناس في ولاية سوكوتو على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية أو نحو ذلك".

والضربات في نيجيريا هي ثاني تدخل أمريكي كبير يستهدف تنظيم الدولة الإسلامية في الأسابيع الأخيرة.

وقالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إنها نفذت "ضربة واسعة النطاق" ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إن الطائرات المقاتلة وطائرات الهليكوبتر الهجومية والمدفعية ضربت أكثر من 70 هدفا. كما شاركت طائرات من الأردن.

وجاءت تلك الضربات ردا على مقتل ثلاثة أمريكيين - جنديان ومترجم مدني - في كمين.