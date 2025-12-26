قالت الشرطة الإسرائيلية "إن التحقيق الأولي أظهر أن العملية التخريبية بدأت في مدينة بيت شان" الواقعة في منطقة بيسان، شمالي إسرائيل، ووصفت الشرطة العملية بأنها "إرهابية مزدوجة".

أعلنت خدمات الطوارئ الإسرائيلية أن الرجل الذي قُتل دهساً يبلغ من العمر حوالي 68 عاماً. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن المرأة التي طُعِنَت حتى الموت تبلغ من العمر حوالي 19عاماً.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن المشتبه به في تنفيذ الهجوم فلسطيني من سكان الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت الشرطة "أن أحد المشاة تعرض للدهس، تلتها لاحقاً حادثة طعن أُصيبت خلالها شابة قرب عين حرود".

كما ذكر الإسعاف الإسرائيلي أن مراهقاً يبلغ من العمر 16 عاماً أُصيب بجروح طفيفة عندما "صدمته سيارة".

وأكد الشرطة أنه تم "تحييد المشتبه به، وهو فلسطيني، ونقله إلى المستشفى"، مشيرة إلى قوات الشرطة تواصل التحقيق في مواقع الحوادث.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المهاجم "تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية قبل عدة أيام".

من جانبه أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، تعليماته للجيش الإسرائيلي بالتحرك بقوة وبشكل فوري ضد قرية قباطية قرب جنين، التي يُعتقد أن المنفذ جاء منها، مؤكداً أنه يجب استهداف "البنية التحتية الإرهابية" في القرية وإلحاق الضرر بها.

وأضاف أن "كل من يقدّم المساعدة أو يرعى الإرهاب سيدفع الثمن الكامل".

