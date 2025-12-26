إيلاف من القدس: أدت تطورات جديدة في إسرائيل هذا الأسبوع إلى تفاقم فضيحتين في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، مما أثار انتقادات غير مسبوقة من الحلفاء السياسيين.

يكمن جوهر الجدل في ما يُسمى بفضيحة "قطر غيت"، والتحقيق في تسريب معلومات استخباراتية سرية إلى صحيفة بيلد الألمانية. ورغم أن القضيتين تبدوان منفصلتين، إلا أنهما تتعلقان بإيلي فيلدشتاين، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء، وجوناتان أوريتش، أحد المقربين من نتانياهو.

في قضية قطر غيت، يشتبه في أن أوريش وفيلدشتاين قد تلقيا أموالاً من الدوحة لنشر رسائل مؤيدة لقطر للصحفيين، من أجل تعزيز صورة الدولة الخليجية كوسيط في محادثات الرهائن بين إسرائيل وحماس، كل ذلك أثناء عملهما لدى رئيس الوزراء.

نتانياهو متورط؟

اعترف فيلدشتاين أيضاً بتسريب معلومات سرية إلى صحيفة بيلد، ضمن مخطط مزعوم للتأثير على الرأي العام وتخفيف الضغط على القدس للتوصل إلى اتفاق مع حماس. وفي تصريحات بُثت هذا الأسبوع، زعم فيلدشتاين أن أوريتش - وهو مشتبه به - لم يكن متورطاً في المؤامرة فحسب، بل نتانياهو أيضاً.

وقال فيلدشتاين في مقابلة مع هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان": "من أجل نشر مثل هذه الوثيقة، يجب أن يكون رئيس الوزراء حاضراً في الصورة - من البداية إلى النهاية".

وقال فيلدشتاين بحزم: "نتنياهو هو من كان وراء التسريب في نهاية المطاف"، مضيفاً أنه أخبر المحققين بالشيء نفسه مراراً وتكراراً بعد اعتقاله وتوجيه الاتهام إليه بشأن هذه القضية.

وجه فيلدشتاين الاتهامات وأثار جدلاً آخر زعم وجوده داخل مكتب رئيس الوزراء في مقابلة من ثلاثة أجزاء بثتها قناة كان بين يومي الاثنين والأربعاء، وكان هذا أول ظهور إعلامي له منذ اعتقاله في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 وتوجيه الاتهام إليه لاحقاً في قضية التسريبات لصحيفة بيلد.

وقد رافقت مزاعمه الصادمة سلسلة من التقارير في وسائل الإعلام العبرية التي تدعي الكشف عن تفاصيل جديدة حول فضيحة قطر غيت.

مكتب نتانياهو ينفي مزاعم فيلدشتاين

لا يُعتبر نتانياهو حالياً مشتبهاً به في قضية تسريب المعلومات الاستخباراتية أو قضية قطر غيت، وقد نفى مكتب رئيس الوزراء مزاعم فيلدشتاين، واستمر في الإصرار على براءة رئيس الوزراء في كلتا الحالتين.

لكن الفضائح تقترب أكثر فأكثر من الرجل الأقوى في إسرائيل، بينما يشرف على الحملات العسكرية ووقف إطلاق النار الهش مع إيران ووكلائها المسلحين، وبينما يستعد لحملة إعادة انتخاب قاسية.

في جزء من مقابلة فيلدشتاين التي بُثت يوم الثلاثاء ، زعم أن نتانياهو كان وراء تسريب معلومات استخباراتية سرية إلى صحيفة بيلد بهدف التأثير على الرأي العام الإسرائيلي بشأن مفاوضات الرهائن الجارية العام الماضي.

ما قصة التسريبات لصحيفة "بيلد"؟

استشهدت صحيفة بيلد في تقريرها الصادر في 6 سبتمبر (أيلول) 2024 بوثيقة يُزعم أن الجيش الإسرائيلي عثر عليها في جهاز الكمبيوتر الخاص بزعيم حماس الراحل يحيى السنوار.

كانت الوثيقة المذكورة عبارة عن مذكرة داخلية لحماس تزعم أن الجماعة الإرهابية غير مهتمة بالتنازلات اللازمة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن. وبعد تسريبها إلى صحيفة بيلد، استخدمها نتنياهو ليؤكد أن المزيد من الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لإطلاق سراح الرهائن.

كشفت تقارير إعلامية لاحقة أن صحيفة بيلد قد شوهت الملف بشكل خطير لخدمة مصالح حكومة نتنياهو. وبغض النظر عن الوثيقة التي لم تثبت في الواقع أي شيء عن عقلية حماس، فقد تم تصنيفها على أنها سرية من قبل الجيش الإسرائيلي.

وعلى الرغم من المخاوف من أن يتعرض مصدر استخباراتي في غزة للخطر جراء نشرها، سعى فيلدشتاين إلى إيصالها للجمهور على أي حال، فقام بتسريبها إلى وسيلة إعلام دولية، والتي، على عكس وسائل الإعلام الإسرائيلية، لا تخضع للرقابة العسكرية الإسرائيلية.

على الرغم من أن هذا التكتيك ليس غريباً تماماً على المسؤولين الحكوميين والأمنيين الإسرائيليين، إلا أن استخدام وثيقة عسكرية سرية لأغراض سياسية مشتبه بها كان كافياً لفتح تحقيق.

في الجزء الأول من مقابلته مع قناة كان، ادعى فيلدشتاين أن تساحي برافرمان، رئيس أركان نتانياهو ومستشاره المقرب منذ فترة طويلة، علم بتحقيق سري للجيش الإسرائيلي بشأن تسريب فيلدشتاين لصحيفة بيلد قبل أشهر من نشره، وطمأنه في محادثة خاصة بأنه يمكن إيقاف التحقيق.

على الرغم من أن فيلدشتاين ذكر اسم برافرمان صراحة في مقابلته مع كان، إلا أن القناة 12 أفادت بأنه رفض في البداية الكشف عن هويته خلال تحقيق أجراه جهاز الأمن العام (الشاباك) بشأن التسريب، قائلاً للجهاز إنه يجب عليه "التفكير في المستقبل"، وأنه إذا كشف عن محادثته مع برافرمان، "فلن يتمكن الشاباك ولا أي جهة أخرى من حماية عائلتي أو حمايتي من الأذى".

أبلغت مصادر إنفاذ القانون القناة 12 أن فيلدشتاين كان "شاهدًا إشكاليًا" تغيرت شهادته بمرور الوقت، على الرغم من اعترافهم بأن المحققين ليس لديهم خيار سوى فحص مزاعمه بشأن برافرمان وما إذا كانت تبرر التحقيق مع رئيس الأركان.

كما كشف فيلدشتاين عن رسائل نصية قال إنها تثبت أنه ظل متورطاً بشكل كبير في العملية الإعلامية لنتانياهو حتى اعتقاله في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، على الرغم من محاولات رئيس الوزراء النأي بنفسه عن المساعد السابق.

بينما تدور مزاعم صحيفة بيلد حول أسئلة محرجة تتعلق بما إذا كان نتانياهو أو مساعدوه في مكتبه يحاولون التأثير على الرأي العام، فإن قضية قطر غيت تثير مخاوف أكثر خطورة بشأن ما هو الشيء الآخر، أو من هو الشيء الآخر، الذي قد يكون وراء كل شيء.

تحسين صورة الدوحة في إسرائيل

وكشفت رسائل واتساب حصل عليها موقع "واي نت" الإخباري في أغسطس (آب) أن يسرائيل أينهورن، المستشار السابق لحملة نتانياهو، قد صاغ رسائل مؤيدة لقطر وأرسلها عبر واتساب إلى فيلدشتاين. ثم قام فيلدشتاين بإعادة توجيه الرسائل إلى أوريتش، الذي قام بدوره بنشرها بين الصحفيين، في محاولة مزعومة لتحسين صورة الدوحة في إسرائيل.

عندما سأله كان عن قضية قطر، أقرّ فيلدشتاين بتلقيه مدفوعات عبر شركة مرتبطة بعميل أجنبي للدوحة، لكنه رجّح أن ذلك يعود إلى فشله في الحصول على تصريح أمني، ما حال دون تقاضيه أموالاً مباشرة من مكتب رئيس الوزراء. وقال للقناة: "هل من الممكن أن تكون بعض المعلومات التي نشرتها قد خدمت، أو ساعدت، أو دعمت، بعد وقوع الحدث... مسؤولاً ما في قطر؟ ربما"، مع أنه أصرّ على عدم علمه بأي تأثير مباشر.

وقال عن أوريتش وإينهورن، الذي يخضع هو الآخر للتحقيق: "لقد أخذوني... واستغلوني".

في تقويض لادعاءات فيلدشتاين بالجهل، نشرت قناة i24News يوم الثلاثاء ما قالت إنها نصوص تُظهر أن فيلدشتاين كان على اتصال بجاي فوتليك - وهو عميل أجنبي لقطر مسجل في واشنطن - مشيدًا بعمله في الترويج لرسائل إعلامية تناسب الدوحة.

المساعد السابق لبنيامين نتنياهو، يسرائيل إينهورن. (لقطة شاشة كان).

وذكرت الشبكة أن فيلدشتاين نقل الرسالة إلى أوريش، الذي أعرب بدوره عن موافقته.

محاولات تهميش دور مصر

أفادت قناة i24 News يوم الأحد أن مراسلات أخرى بين المشتبه بهم أظهرت أنهم تبادلوا معلومات ملفقة نُسبت إلى "مسؤولين أمنيين كبار" و"مسؤولين أمريكيين كبار" أبرزت دور قطر في المفاوضات مع حماس في محاولة لتهميش مصر، وهي وسيط آخر في محادثات وقف إطلاق النار في حرب غزة.

كما أفادت الشبكة أن الموظفين عملوا مع مراسل من القناة 14 المؤيدة لنتانياهو لتعديل تقرير إخباري ليتناسب مع رسائلهم.

تشير الادعاءات المتعلقة بالعلاقات بين قطر ومساعدي نتانياهو إلى أسئلة محرجة حول سياسات إسرائيل في الحرب ضد حماس - وهي قرارات كان لها آثار عميقة على حياة جنود إسرائيل الذين يقاتلون في مدن غزة والرهائن المحتجزين في الأنفاق بالأسفل.

قطر.. الشريك والخصم!

إن احتمال عمل كبار مستشاري رئيس الوزراء لصالح دولة أجنبية أثناء الحرب أمرٌ مثير للقلق بحد ذاته. وكون هذه الدولة هي قطر، يجعل تداعيات هذه الفضائح أشد خطورة.

من جهة، ورغم أن إسرائيل وقطر لم تربطهما علاقات دبلوماسية رسمية قط، فقد أقامتا علاقات تجارية عام 1996. وأغلقت قطر مكتب التجارة الإسرائيلي في الدوحة تحت ضغط إقليمي خلال الانتفاضة الثانية في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية، لكنها سمحت بإعادة فتحه عام 2005 في أعقاب انسحاب إسرائيل من غزة في العام نفسه. وأُغلق المكتب نهائياً عام 2009 بعد عملية الرصاص المصبوب بين إسرائيل وحماس.

(نتانياهو مع سكرتير مجلس الوزراء تساحي برافرمان)

على الرغم من التوترات، شارك الرياضيون الإسرائيليون في بعض الأحيان في منافسات الدوحة، وخلال كأس العالم 2022، سمح ترتيب خاص للدبلوماسيين الإسرائيليين في قطر بمساعدة المواطنين الزائرين.

منذ غزو حماس لجنوب إسرائيل، كانت مهارة قطر كوسيط أساسية في الجهود المبذولة لتحرير الرهائن الإسرائيليين، والتوسط في وقف إطلاق النار مع حماس، وتشكيل مستقبل ما بعد الحرب للشرق الأوسط.

وفي الوقت نفسه، تعتمد قدرة الدوحة على التوسط على علاقاتها طويلة الأمد مع حماس، وهو مجرد جانب واحد من جوانب دورها في الشرق الأوسط.

في عام 2012، وبعد إجبار قادة حماس على الفرار من دمشق إثر انحيازهم إلى جانب فصائل المعارضة السورية، استقبلتهم قطر، مُعللةً ذلك بأن الولايات المتحدة طلبت هذه الخطوة لتسهيل مراقبة الحركة إذا ما اتخذت من دولة حليفة مقراً لها. ومنذ عام 2018، وبموافقة ضمنية من إسرائيل وبناءً على طلبها ، ضخت قطر مئات الملايين من الدولارات في غزة، مما ساهم في دعم السكان وحكم حماس.

كما أنشأت قطر شبكة الجزيرة وتمولها، والتي حظرتها إسرائيل العام الماضي بتهمة التحريض على الإرهاب، وتتهمها قوات الدفاع الإسرائيلية بالتعاون المباشر مع حماس استناداً إلى وثائق تُظهر وجود اتصالات وعلاقات بين الموظفين والجماعات الإرهابية.

حافظ قادة إسرائيل على قنوات اتصال مفتوحة مع الدوحة، مع إدانتهم المتكررة لها باعتبارها "ممولاً رئيسياً للإرهاب "، واتخاذهم سلسلة من الإجراءات القانونية والسياسية ضدها.

بل إن نتانياهو كرر هذه المظالم، بدءاً من دعم جماعة الإخوان المسلمين، مروراً بكيفية تصوير إسرائيل على قناة الجزيرة، وصولاً إلى دعم المشاعر المعادية لإسرائيل في الجامعات الأميركية.

تهميش مصر وتعزيز دور تركيا وإيران

زعمت وثائق تم الاستيلاء عليها في غزة خلال الحرب ضد حماس ونشرتها القناة 12 أنها تسلط الضوء على تعاون قطر المكثف مع حماس على مدى سنوات عديدة، بما في ذلك محاولات إحباط جهود السلام الإقليمية التي تبذلها الولايات المتحدة، وتهميش النفوذ المصري في غزة، وتعزيز أدوار تركيا وإيران.

"القطريون هم الوجه اللطيف لجماعة الإخوان المسلمين"، هذا ما قالته دانييل بليتكا، الباحثة الرئيسية في معهد أمريكان إنتربرايز. "من الواضح أن الصواب يقتضي معاملتهم كداعمين للإرهاب كما هم في الواقع".

حذر يوئيل غوزانسكي، وهو زميل بارز في معهد الدراسات الأمنية الوطنية الإسرائيلي، من أن الدوحة تسعى إلى "موطئ قدم للتأثير على ما سيحدث في غزة بعد الحرب"، وقال إن ذلك "ليس جيداً لإسرائيل بالطبع، لأنه حيثما توجد قطر، توجد حماس".

من يقنع من؟

مع ذلك، لم تُبدِ إسرائيل طوال فترة الحرب أي تفضيل ثابت للاعتدال المصري، مما سمح لقطر في كثير من الأحيان بأخذ زمام المبادرة في المحادثات. ويثير وجود أشخاص يتقاضون رواتب من الدوحة ضمن الدائرة المقربة من نتانياهو تساؤلات مقلقة حول مدى نفوذهم، ونفوذ الجهة التي كانت تدفع لهم.

هل سعى أوريتش وفيلدشتاين إلى تغيير نظرة نتانياهو إلى قطر نحو منحى أكثر إيجابية؟ وهل مهدت إحاطاتهما الإعلامية لوسائل الإعلام الإسرائيلية الطريق أمام إسرائيل للنظر إلى قطر كشريك جدير بالثقة في المفاوضات؟ وبالنظر إلى تاريخ قطر في دعم الإسلاميين وعلاقاتها مع إيران، هل أثر منح قطر هذا الدور المحوري في المحادثات على النتيجة؟

وهناك المزيد من الأسئلة أيضاً.

بحسب صحيفة هآرتس، بعد وقت قصير من هجمات حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أعدت وزارة الخارجية خطة لتشويه صورة قطر العامة. إلا أن رئيس الموساد ديفيد بارنيا أحبط هذه الخطة، وفقاً للتقرير. وبرر بارنيا موقفه بأن إسرائيل ستحتاج إلى وساطة قطرية لإخراج الرهائن من غزة.

وماذا عن هجمات الحكومة الإسرائيلية في وسائل الإعلام ضد مصر؟

تُعدّ علاقة إسرائيل بمصر من أهم علاقاتها. ورغم التوترات التي تشهدها هذه العلاقات في كثير من الأحيان، إلا أنها ضمنت عدم شنّ أي تحالف عربي تقليدي حرباً ضد إسرائيل، ومهّدت الطريق لتعاون أمني واستخباراتي وثيق ضد الجماعات الإرهابية.

تدهورت العلاقات خلال الحرب. لم تكن مصر راضية عما اعتبرته خططًا إسرائيلية لدفع سكان غزة إلى سيناء. كما أنها تعارض بشدة سيطرة إسرائيل على طريق فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر.

لكن تصريحات كبار المسؤولين الإسرائيليين هي التي أغضبت المصريين حقاً. فقد انتقد كل من نتانياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر مصر علناً في مقابلات صحفية لفشلها في وقف تهريب الأسلحة من شبه جزيرة سيناء إلى غزة، وذكر ديرمر اسم السيسي صراحةً.

ثم توالت اتهامات أشدّ قسوة ضد مصر. ففي يناير (كانون الثاني)، بدأت القناة الرابعة عشرة اليمينية المؤيدة لنتانياهو ببثّ تقارير تزعم انتهاك مصر لاتفاقية السلام بين البلدين وإرسالها قوات إلى سيناء. وتزامن ذلك مع حملة منظمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أكد سفير إسرائيل الجديد لدى الولايات المتحدة على الرسالة نفسها، قائلاً: "إن مصر تنتهك اتفاقية السلام في سيناء انتهاكاً خطيراً للغاية. هذه قضية ستُطرح للنقاش لأنها غير مقبولة"، كما صرّح يحيئيل ليتر لقادة الجالية اليهودية الأميركية. وأضاف: "هناك قواعد تُبنى لا يُسمح باستخدامها إلا للعمليات الهجومية، ولحمل الأسلحة الهجومية، وهذا انتهاك واضح".

ووفقاً لصحيفة هآرتس، واجه مسؤولو الدفاع صعوبة في فهم من كان ينسق التقارير.

وذكرت صحيفة هآرتس أنهم قالوا إنهم لا يستطيعون استبعاد احتمال أن تكون شخصيات قطرية وراء التقارير في محاولة لتقويض مكانة مصر في مواجهة الولايات المتحدة في شؤون الشرق الأوسط وغزة.

وهذا يتناسب مع الاتهامات التي كشف عنها القاضي في قضية قطر غيت، والذي قال الأسبوع الماضي إن أوريتش وفيلدشتاين قاما بنشر قصص في وسائل الإعلام الإسرائيلية تهدف إلى الإضرار بصورة مصر.

أضرت التقارير بالثقة بين مصر وإسرائيل. وإذا كانت هذه التقارير صادرة عن اثنين من مساعدي نتانياهو، فإنهما بذلك يُلحقان ضرراً فعلياً بالعلاقة الاستراتيجية بين إسرائيل وأقدم شركائها العرب، وهي علاقة لا تقتصر حدودها على إسرائيل فحسب، بل تشمل غزة أيضاً.

"سكين في القلب"

وقد ندد نتانياهو، الذي أدلى بشهادته في تحقيق قطرغيت، بهذا التحقيق ووصفه بأنه "حملة اضطهاد".

في غضون ذلك، استغل خصومه هذه القضية لمهاجمة رئيس الوزراء. وفي بيان صحفي صدر مؤخراً، وصف رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، أحد أبرز منافسي نتانياهو في الانتخابات المقبلة، الفضيحة بأنها "طعنة في قلوب جنودنا البواسل وطعنة في قلوب الشعب الإسرائيلي بأكمله".

قال بينيت: "كان ثلاثة من أقرب مستشاري نتانياهو في الواقع عملاء مدفوعي الأجر لقطر وحماس في ذروة الحرب، بينما كان جنودنا يقاتلون ويُقتلون برصاص حماس الذي تم شراؤه بأموال قطرية"، مضيفًا أن هذا "يمكن أن يفسر بالتأكيد سبب فشل الحكومة الإسرائيلية في تحقيق الهدف النهائي الذي وضعته لنفسها في الحرب: تدمير حماس".

ولم يعد الأمر مقتصراً على خصومه فقط. فبينما لا يزال العديد من حلفاء نتانياهو يصفون التحقيق بأنه متحيز، بدأت تظهر بوادر انقسام في صفوف المسؤولين الحكوميين الذين التفوا حول رئيس الوزراء. وصرح وزير شؤون المغتربين، عميحاي شيكلي، يوم الأربعاء، بضرورة إجراء تحقيق شامل في قضية قطر، في ما يبدو أنها المرة الأولى التي يدعم فيها وزير في حكومة نتنياهو التحقيق الجاري علناً.

"لا سبيل لتبرير هذا الأمر، إنه أمر صادم. يجب التحقيق في هذه الأمور بشكل كامل"، هكذا صرّح لقناة كان.

ثم قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يوم الخميس إنه إذا كان الموظفون في مكتب رئيس الوزراء قد قاموا بعمل لصالح قطر، فيجب سجنهم لسنوات.

حتى لو لم يكن رئيس الوزراء على علم بذلك، "فإنها مشكلة"، كما قال سموتريتش في رده على سؤال.

وقال إن نتنياهو تصرف "بهدف أسمى، وبنسبة 100% فقط مع مراعاة الاعتبارات ذات الصلة، وبنسبة 100% من أجل مصلحة دولة إسرائيل وأمنها ومستقبلها ووجودها".

(إيلي فيلدشتاين في المحكمة الجزئية في تل أبيب في 15 مايو)