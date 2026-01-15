إيلاف من واشنطن: انهمرت دموع وزيرة خارجية غرينلاند، فيفيان موتزفيلدت، يوم الخميس بسبب "الضغط الشديد" الذي مارسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهديداته بالسيطرة على المنطقة الدنماركية ذات الحكم الذاتي.

يأتي هذا بعد زيارة موتزفيلدت، برفقة وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن، للبيت الأبيض للقاء نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وقالت إن المحادثات انتهت بـ"خلاف جوهري".

"أوه، أنا أشعر بتأثر شديد. أنا غارقة في المشاعر العاطفية، وأعاني من الضغوط، لقد كانت الأيام الأخيرة صعبة. استعداداتنا والضغط المتزايد، كان ذلك شديداً"، هكذا صرحت لمحطة الإذاعة الوطنية KNR.

وقد أرسلت الدول الأوروبية أعداداً صغيرة من الأفراد العسكريين إلى غرينلاند يوم الخميس، في حين قالت الدنمارك إنها تمضي قدماً في خططها لإقامة وجود "أكبر وأكثر ديمومة" لحلف الناتو لتأمين الجزيرة التي يطمع بها ترامب.

وقد بعثت عمليات الانتشار الأوروبية المتواضعة، التي تهدف إلى مساعدة الدنمارك في إعداد التدريبات العسكرية، برسالة دعم قوية بعد يوم من فشل اجتماع المسؤولين من الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند في التوصل إلى أي انفراجة في المأزق.

ترامب أكثر إصراراً على انتزاع غرينلاند

بعد ذلك الاجتماع، كرر ترامب تأكيده على أنه لا يمكن الاعتماد على الدنمارك لحماية أراضيها ذات الحكم الذاتي، غرينلاند، إذا أرادت روسيا أو الصين احتلالها، ويقول ترامب إن الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي والغنية بالمعادن حيوية لأمن الولايات المتحدة، ولم يستبعد استخدام القوة للاستيلاء عليها. وتقول غرينلاند والدنمارك إنها ليست للبيع، وإن التهديدات باستخدام القوة تصرف طائش.

وصرح وزير الدفاع الدنماركي، ترولز لوند بولسن، للصحفيين في كوبنهاغن يوم الخميس بأنه لا يملك رقماً نهائياً للوجود الموسع المتوقع لحلف الناتو في غرينلاند.

"لكن من الواضح أننا سنكون الآن قادرين على التخطيط لوجود أكبر وأكثر ديمومة طوال عام 2026، وهذا أمر بالغ الأهمية لإظهار أن الأمن في القطب الشمالي ليس فقط لمملكة الدنمارك، بل هو لجميع دول الناتو."

مخاوف بشأن مستقبل حلف الناتو

أيدت دول الاتحاد الأوروبي البارزة موقف الدنمارك، محذرةً من أن استيلاء الجيش الأمريكي على إقليم في حلف الناتو قد يعني نهاية التحالف العسكري الذي تقوده واشنطن.

قال مارك جاكوبسن، الأستاذ المشارك في الكلية الملكية الدنماركية للدفاع، إن الانتشار العسكري الأوروبي في جرينلاند أرسل رسالتين إلى الإدارة الأميركية. وقال لرويترز: "أحدها هو الردع، وهو إظهار أنه إذا قررتم القيام بشيء عسكري، فنحن مستعدون للدفاع عن غرينلاند".

"والهدف الآخر هو القول: 'حسنًا، نحن نأخذ انتقاداتكم على محمل الجد، ونزيد من وجودنا، ونهتم بسيادتنا، ونحسن المراقبة على غرينلاند'."

قبل اجتماع الأربعاء في الولايات المتحدة، قالت غرينلاند والدنمارك إنهما بدأتا في زيادة وجودهما العسكري في غرينلاند وحولها بالتعاون مع حلفاء الناتو.

كان لدى الدنمارك حوالي 150 فرداً عسكرياً ومدنياً يعملون في قيادة القطب الشمالي المشتركة التابعة لها في الجزيرة.

أعلنت ألمانيا وفرنسا والسويد والنرويج وفنلندا وهولندا أنها سترسل أفراداً عسكريين لبدء الاستعدادات لتدريبات أكبر في وقت لاحق من هذا العام.

في نوك، قال مادز بيترسن إنه سيكون من الغريب رؤية المزيد من القوات.، وقال: "لا آمل أن يصبح هذا هو الوضع الطبيعي الجديد".

إرسال قوات أوروبية إلى غرينلاند لن يجعل ترامب يتراجع

وقال البيت الأبيض يوم الخميس إن الاجتماع بين المسؤولين الأميركيين وممثلي الدنمارك وغرينلاند كان مثمراً، وحذر من أن إرسال قوات أوروبية إلى غرينلاند لن يؤثر على تفكير ترامب بشأن الإقليم.

وقالت المتحدثة كارولين ليفيت في إحاطة إعلامية: "لا أعتقد أن وجود القوات في أوروبا يؤثر على عملية صنع القرار لدى الرئيس، كما أنه لا يؤثر على هدفه المتمثل في الاستحواذ على غرينلاند على الإطلاق".

روسيا ترفض الحديث عن التهديدات وتصفه بأنه "خرافة"

قالت روسيا يوم الخميس إن حديث الناتو عن أن موسكو وبكين تشكلان تهديداً لغرينلاند هو مجرد خرافة تهدف إلى إثارة الهستيريا، وحذرت من مخاطر تصعيد المواجهة في المنطقة.

ومع ذلك، فإن أي محاولة لتجاهل مصالح روسيا في القطب الشمالي لن تمر دون رد، حسبما صرحت متحدثة باسم وزارة الخارجية في وقت لاحق، ولا يوجد حاليًا سوى القليل من الأدلة على أن عددًا كبيرًا من السفن الصينية والروسية تبحر بالقرب من سواحل جرينلاند.

وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن يوم الأربعاء إن حوالي 200 جندي أميركي متمركزون حاليًا في غرينلاند، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 57 ألف نسمة، ولم يتم الإعلان عن حجم التوسع العسكري الأوروبي المخطط له، لكن عمليات الانتشار الأولية تبدو صغيرة.

قوات ألمانية.. 13 فرداً !

كانت القوات المسلحة الألمانية تنشر فريق استطلاع مؤلفًا من 13 فردًا، أولًا إلى كوبنهاغن، قبل أن يتوجه إلى غرينلاند برفقة أفراد دنماركيين. وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء، هبطت طائرة تابعة لسلاح الجو الدنماركي في مطار نوك، ونزل منها أفراد يرتدون الزي العسكري.

أعلنت السويد إرسال ثلاثة ضباط، والنرويج اثنين. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا سترسل نحو 15 متخصصاً في الجبال، سيتم تعزيزهم في الأيام المقبلة بأصول برية وجوية وبحرية، وقال إن على فرنسا والاتحاد الأوروبي أن يكونا "حازمين في الحفاظ على السيادة الإقليمية".

انضم ضابط بريطاني واحد إلى مجموعة الاستطلاع. وأعلنت هولندا أنها سترسل ضابطاً بحرياً واحداً. أما فنلندا فسترسل ضابطي ارتباط عسكريين.

بعد لقاء وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونائب الرئيس جيه دي فانس يوم الأربعاء، قال راسموسن ووزيرة خارجية غرينلاند، فيفيان موتزفيلدت، إن الولايات المتحدة والدنمارك ستشكلان فريق عمل لمناقشة المخاوف المتعلقة بالجزيرة.

ردة فعل الدنمارك

قال مكتب رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن إن وفداً من الحزبين يضم 11 مشرعاً أميركياً من المقرر أن يلتقي برئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن ورئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن يوم الجمعة في كوبنهاغن.

وفي كلمة ألقاها أمام نحو 300 من سكان غرينلاند الذين تجمعوا في كوبنهاغن، شدد نيلسن على ضرورة الوحدة، وحظي بتصفيق حار عندما قال إن الجزيرة لا تريد أن تُدار من قبل الولايات المتحدة أو أن تصبح جزءاً منها.

وقال: "لقد اخترنا غرينلاند التي نعرفها اليوم، كجزء من مملكة الدنمارك".

غرينلاند.. حقائق ومعلومات

غرينلاند هي أكبر جزيرة في العالم (ليست قارة) وتتمتع بالحكم الذاتي ضمن مملكة الدنمارك. عاصمتها نوك، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية وجيوسياسية كبيرة.

- معلومات أساسية

- العاصمة: نوك (Nuuk)، وهي أيضاً أكبر مدنها وأكثرها كثافة سكانية.

- الحكومة: نظام برلماني ديمقراطي يتمتع بالحكم الذاتي ضمن ملكية دستورية وحدوية (مملكة الدنمارك).

- رئيس الدولة: الملك فريدريك العاشر ملك الدنمارك هو الرئيس الصوري للدولة.

- رئيس الحكومة: رئيس الوزراء هو ينس-فريدريك نيلسن منذ أبريل 2025.

- اللغة الرسمية: اللغة الغرينلاندية (كلايسوت) هي اللغة الرسمية الوحيدة منذ عام 2009، وتعتبر الدنماركية لغة ثانية مهمة.

- السكان: يبلغ عدد سكان غرينلاند حوالي 55,694 نسمة اعتباراً من أوائل عام 2026، أغلبهم من الإنويت، مما يجعلها الأقل كثافة سكانية في العالم.

- الموقع الجغرافي: تقع بين منطقة القطب الشمالي والمحيط الأطلسي، شمال شرق كندا، وتعتبر جغرافياً جزءاً من قارة أمريكا الشمالية.

السياق السياسي والاقتصادي

حصلت غرينلاند على الحكم الذاتي الموسع في 21 يونيو (حزيران) 2009، والذي منح شعبها الحق في تقرير المصير والسيطرة على مواردها الطبيعية (النفط والغاز والذهب وغيرها).

يعيش غالبية السكان على الساحل الجنوبي الغربي للجزيرة، وتعتبر الأنشطة الرئيسية المدرة للدخل هي صيد الأسماك والفقمة وصيد الحيتان، بالإضافة إلى قطاع السياحة المتنامي وبعض التعدين.

أصبح تغير المناخ يفتح طرقاً بحرية جديدة ويسهل استخراج الموارد الطبيعية، مما يزيد من الأهمية الاستراتيجية للجزيرة على مستوى العالم.