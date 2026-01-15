إيلاف من لندن: حثت السعودية وقطر وتركيا وسلطنة عمان دونالد ترامب على عدم شن غارات جوية على إيران في حملة ضغط في اللحظات الأخيرة مدفوعة بمخاوف من أن هجومًا من جانب واشنطن سيؤدي إلى صراع كبير ومستعصٍ في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

يبدو أن تحذيرات حلفاء الولايات المتحدة القدامى من الفوضى قد ساهمت في إقناع ترامب، مساء الأربعاء، بالتريث مؤقتاً في شن هجوم عسكري. وفي حالة السعودية، دفعها تحفظها إلى رفض استخدام الولايات المتحدة لمجالها الجوي لشن أي هجمات.

وفي إطار استمرار المباحثات، أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً مع نظرائه من إيران وعُمان وتركيا يوم الخميس.

لا تزال إيران منفصلة سياسياً عن دول الخليج، ويعود ذلك جزئياً إلى دعمها المستمر لشبكتها الضعيفة من الوكلاء الإقليميين، والمعروفة باسم محور المقاومة، ورفضها دعم حل الدولتين لفلسطين، فضلاً عن النزاعات حول ثلاث جزر في الخليج تطالب بها الإمارات العربية المتحدة، وهو ملف يدعمه مجلس التعاون الخليجي.

لكن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قام أيضاً بسلسلة من الزيارات إلى عواصم عربية، يُقال إنها ساهمت في تحسين العلاقات. ففي العام الماضي، على سبيل المثال، زار البحرين، ليكون أول وزير إيراني يقوم بذلك منذ عام 2010. كما زار القاهرة أربع مرات في العام نفسه في محاولة لتحسين العلاقات. وكان الجانبان قد قطعا العلاقات الدبلوماسية في عام 2016.

شهدت العلاقات السعودية الإيرانية، التي كانت ذات يوم الأكثر توتراً في الشرق الأوسط، تحسناً ملحوظاً على مدى ثلاث سنوات. ويحرص عراقجي على التقاط صور له وهو يتذوق المأكولات المحلية في العواصم العربية التي يزورها.

وتدرك جميع دول الخليج أيضاً مدى الاضطراب الذي قد تسببه إيران في حركة الملاحة البحرية في الخليج.

إيران أقل خطورة من اسرائيل؟

يسعى عراقجي مؤخراً لإقناع دول الخليج بأن إيران أقل خطورة على الاستقرار العالمي من إسرائيل، وهو رأي بات أكثر منطقية بعد قصف إسرائيل للدوحة في سبتمبر (أيلول) الماضي بهدف اغتيال مفاوضي حماس الذين يقيمون في العاصمة القطرية منذ نحو عقد. ورغم فشل الإسرائيليين في إصابة أهدافهم الرئيسية، إلا أنهم قتلوا، بحسب التقارير، خمسة من صغار أعضاء الحركة.

قدمت الولايات المتحدة، التي لم تُبلغ مسبقاً بالضربات، اعتذاراً مباشراً لأمير قطر، وعرضت ضمانات أمنية جديدة للدوحة لحماية قطر من أي هجمات إسرائيلية أخرى. في ذلك الوقت، اتهمت قطر إسرائيل بمحاولة تقويض كل فرصة للسلام في المنطقة.

يُعد المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، من مؤيدي الدور الذي نصّبته الدولة القطرية بنفسها، ولكنه غالباً ما يكون فعالاً، كوسيط عالمي.

تقع قاعدة العديد الجوية الأمريكية، وهي الأكبر في المنطقة، في قطر، ومع تصاعد التوترات يوم الأربعاء، سحبت الولايات المتحدة أفراداً رئيسيين من القاعدة. يُبرز الانسحاب، الذي جاء بعد تهديدات طهران العلنية بضرب القواعد الأميركية في المنطقة في حال تعرضها للهجوم، كيف يمكن أن تُشكل القواعد البرية والبحرية الأمريكية الثابتة في المنطقة، والمصممة لبسط النفوذ الأميركي، مصدر ضعف.

وتزعم إيران باستمرار أن الولايات المتحدة أمرت إسرائيل بإنهاء هجومها الذي استمر 12 يومًا في الصيف على القيادة الإيرانية وبرنامجها النووي، وذلك بعد أن ضربت إيران القاعدة الأميركية.

كما تمكن عراقجي من استغلال رأس المال السياسي الذي استثمره في التواصل الدبلوماسي من خلال الاتصال بالزعماء العرب لشرح مبررات طهران للحملة القمعية.

تستاء دول عديدة بشدة من تدخل القوات الوكيلة لإيران في لبنان والعراق واليمن. ومع ذلك، وبالمعيار نفسه، فإن قلة منها سترحب بمثال إسقاط نظام استبدادي عبر احتجاجات شعبية غاضبة بسبب تدهور مستويات المعيشة، مما يؤدي إلى انتقال ديمقراطي جديد، أو حتى إلى تفكك دولة إيرانية موحدة.

على سبيل المثال، نجحت السعودية مؤخراً في قمع تمرد في جنوب اليمن كان من شأنه أن يؤدي إلى تفكك البلاد. وتُكرس القيادة العسكرية المصرية جهوداً كبيرة لقمع المطالبات بإصلاحات في مجال حقوق الإنسان.

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، للصحفيين يوم الثلاثاء: "إن التحديات الكبيرة في المنطقة - ونحن نتحدث عن تحديات داخلية وخارجية في مختلف البلدان - تتطلب منا جميعاً العودة إلى طاولة المفاوضات".

دعا وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إلى الحوار. وقال: "نأمل أن تتمكن الولايات المتحدة وإيران من حل هذه القضية فيما بينهما، سواء عن طريق الوسطاء أو جهات أخرى أو الحوار المباشر. ونحن نتابع هذه التطورات عن كثب".