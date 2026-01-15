إيلاف من لندن: رغم إعادة فتحه، واصلت عدة شركات طيران تجنب المجال الجوي الإيراني اليوم الخميس، وفقًا لمواقع تتبع الرحلات الجوية.

أغلقت طهران مجالها الجوي لأكثر من أربع ساعات قبل إعادة فتحه دون أي تفسير خلال الليل، في ظل استمرار تصاعد التوترات في المنطقة.

وحتى بعد إعادة فتحه، واصلت شركات ويز إير، ولوفتهانزا، والخطوط الجوية البريطانية، والخطوط الجوية السنغافورية، وتوي استخدام مسارات بديلة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

واستؤنفت اليوم رحلات جوية محدودة فوق إيران، واختارت شركات الطيران بدلاً من ذلك مسارات فوق أفغانستان وآسيا الوسطى، وفقًا لرويترز.

وفي العامين الماضيين، غيّرت العديد من شركات الطيران الغربية مساراتها في الشرق الأوسط، حيث كثّفت العديد منها رحلاتها فوق أفغانستان رغم استمرار حكم طالبان، في محاولة لتجنب مناطق الصراع الأخرى الأكثر اضطرابًا.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أصدرت ألمانيا توجيهًا جديدًا يحذر شركات الطيران الألمانية من دخول المجال الجوي الإيراني، وذلك بعد فترة وجيزة من قيام لوفتهانزا بتعديل عمليات رحلاتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط.