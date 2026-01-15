إيلاف من الرباط: أوقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"،الخميس، صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني، أربع مباريات، على خلفية ما وصفه بـ "تصرفات غير لائقة" أعقبت خسارة منتخب الكاميرون أمام نظيره المغربي بهدفين دون رد، في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025.

واعتمد القرار التأديبي، بحسب بيان أصدره "الكاف"، على ما صدر من تصرفات غير لائقة، إذ سجلت التقارير التي تجريها "الكاف" أن أجواء المباراة، التي أجريت الجمعة الماضية، عرفت احتجاجات غاضبة من إيتو على بعض القرارات التحكيمية، رغم علمه بأنها قرارات صائبة، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الإفريقي باتريس موتسيبي.

وتبعا لقرار التوقيف، أعلنت الجامعة الكاميرونية لكرة القدم موقفها من العقوبة الصادرة بحق رئيسها، معبرة عن اعتراضها على المسطرة التي انتهى إليها القرار. وقالت الجامعة الكاميرونية، في بيان لها، إنها اطلعت على قرار هيئة الانضباط التابعة لـ "الكاف"، "الصادر في إطار مسطرة تأديبية فتحت على خلفية مزاعم تتعلق باختلالات شابت مباراة المغرب والكاميرون".

ووفقاً لتقدير الجامعة فإن القرار"يفتقر إلى تعليل قانوني صريح يبرر العقوبة المتخذة"،معتبرة أن غياب الأساس التفسيري الواضح يطرح إشكالات قانونية ومسطرية.

كما أعربت عن "تحفظات جدية" إزاء اعتماد مسطرة استعجالية،رأت أنها لا تحترم، بالشكل الكافي، لمتطلبات المحاكمة العادلة وضمانات الإنصاف والعدالة الإجرائية المنصوص عليها في القوانين المنظمة للتأديب الرياضي.

في سياق ذلك ، أكدت الجامعة الكاميرونية أنها أخذت علما بعزم رئيسها اللجوء إلى سبل الطعن القانونية المتاحة، داخل الآجال ووفق الشكليات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية المعمول بها داخل هياكل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وجددت الجامعة الكاميرونية "الاتحاد الكاميروني لكرة القدم"، في ختام بيانها ، دعمها الكامل والثابت لصامويل إيتو، مؤكدة تشبثها بمبادئ العدالة التأديبية وضرورة احترام قواعد الشفافية والإنصاف في تدبير الملفات التأديبية داخل الهيئات الكروية القارية، ومشددة على أنها ستواصل الدفاع عن مواقفها بما يخدم مصداقية كرة القدم الإفريقية وقواعد الحكامة الجيدة.