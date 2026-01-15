ملبورن : فجّر الهاوي جوردان سميث مفاجأة مدوية الأربعاء بفوزه بجائزة قدرها مليون دولار أسترالي (نحو 670 ألف دولار أميركي)، بعد إحرازه الأربعاء مسابقة "وان بوينت سلام" لكرة المضرب التي أقيمت بمشاركة نجوم من العيار الثقيل قبل أيام معدودة من انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة.

المسابقة المبتكرة بنظام "الموت المفاجئ" التي أقيمت أمام حشد كبير من الجمهور على ملعب رود ليفر أرينا في ملبورن، جمعت 24 لاعبا محترفا يتقدمهم الإسباني كارلوس ألكاراس والإيطالي يانيك سينر والبولندية إيغا شفيونتيك والأميركية كوكو غوف، إلى جانب 24 هاويا ومشاهير حصلوا على بطاقات دعوة.

كل مباراة تُحسم بنقطة واحدة فقط، والفوز يعني التأهل، والخسارة تعني الخروج.

وحصل المصنفون الـ16 الأوائل من المحترفين على إعفاء من الدور الأول، قبل أن تتحول المنافسة إلى نظام خروج المغلوب على غرار البطولات الكبرى بدءا من دور الـ32.

وبدلا من القرعة التقليدية، يُحدد من يبدأ الإرسال عبر لعبة "حجر، ورقة، مقص". والأهم أن الهواة كانوا يتمتعون بحق إرسالين، بينما يقتصر الأمر على إرسال واحد فقط للاعبين واللاعبات المصنفين في رابطتي "أيه تي بي" و"دبليو تي أيه".

وتغلب الأسترالي سميث الذي تأهل بصفته بطل ولاية نيو ساوث ويلز، في النهائي على التايوانية جوانا غارلاند المصنفة 117 عالميا، بعدما أطاح في طريقه بكل من سينر والأميركية أماندا أنيسيموفا.

أما غارلاند، المصنفة الأولى في تايوان، فأقصت الألماني ألكسندر زفيريف والأسترالي نيك كيريوس واليونانية ماريا ساكّاري.

وقال سميث "عندما جئت الليلة، كنت سعيدا فقط لو فزت بنقطة واحدة. كنت متوترا، لكني استمتعت بالتواجد هنا. كانت تجربة رائعة"، مشيرا إلى أنه يخطط لشراء منزل بجائزته المالية.

وسقط ألكاراس، المصنفة أول عالميا، أمام ساكّاري المصنفة 52، فيما خسر الروسي دانيال مدفيديف، وصيف بطولة أستراليا المفتوحة ثلاث مرات، أمام أنيسيموفا التي ودعت على يد سميث.

وانتهى مشوار شفيونتيك على يد الإسباني بيدرو مارتينيس.

وضمّت قائمة الهواة لاعبين فائزين بثماني دورات على مستوى الولايات في أستراليا، إضافة إلى ثمانية آخرين تأهلوا عبر التصفيات هذا الأسبوع، بينما مُنحت ثماني بطاقات دعوة لمشاهير، بينهم المغني التايواني جاي تشو.

وقال رئيس الاتحاد الأسترالي لكرة المضرب كريغ تايلي إن "هذا الحدث هو التجربة المثالية التي تربط القاعدة الشعبية ببطولات الغراند سلام. بطولة +وان بوينت سلام+ هي أكثر أشكال كرة المضرب إثارة: نقطة واحدة، فرصة واحدة للمجد".