أعلنت شركة إكس (تويتر سابقا)، أن روبوت الدردشة الذكي غروك Grok لن يستطيع بعد الآن تحرير صور لأشخاص حقيقيين وإظهارهم في ملابس فاضحة، وذلك في المناطق التي لا تسمح قوانينها بذلك.

تأتي هذه الخطوة إثر مخاوف إزاء انتشار صور جنسية خضعت للتزييف العميق باستخدام الروبوت.

وقالت شركة إكس، التي تشغّل الروبوت غروك: "قمنا باتخاذ تدابير تقنية تمنع حساب غروك من السماح بتحرير صور لأشخاص حقيقيين في ملابس فاضحة - كالبكيني".

وأضافت الشركة، في بيان لها نشرته يوم الأربعاء: "هذا التقييد يسري على كل المستخدمين، بمن فيهم أصحاب الاشتراكات المدفوعة".

إعلان "إكس أيه آي" المطوّرة للروبوت غروك، يأتي بعد ساعات من تصريح المدّعي العام في كاليفورنيا بأن الولاية الأمريكية تُجري تحقيقات بشأن انتشار صور جنسية خضعتْ لتزييف عميق، بينها صور لأطفال، تمّ توليدها باستخدام الروبوت غروك.

وأكدت إكس في بيانها أنها الآن "تحجب بحسب المناطق الجغرافية استخدام الروبوت غروك لتحرير صور لأشخاص حقيقيين يرتدون البكيني، أو يرتدون سراويل داخلية أو ما شابه – لا سيما في المناطق التي لا تسمح قوانينها بذلك".

كما أكدت إكس أن المستخدمين من أصحاب الاشتراكات المدفوعة فقط سيكون في استطاعتهم تحرير صور باستخدام الروبوت غروك على منصّتها.

وبحسب البيان، فإن هذه التدابير كفيلة بأن تضيف طبقة أخرى من الحماية؛ عبر ضمان محاسبة أولئك الذين يسيئون أو يحاولون إساءة استخدام الروبوت غروك في انتهاك القانون أو في تجاوز سياسات الشركة إكس أيه آي المطوّرة للروبوت.

وقال إيلون ماسك يوم الأربعاء إنه، وعبر تفعيل الإعدادات الخاصة بالمحتويات غير اللائقة، فإن الروبوت غروك من المفترض أن يسمح بعرض "الجزء العلوي لأشخاص بالغين افتراضيين (غير حقيقيين)"، على غرار ما يمكن مشاهدته في الأفلام المصنّفة للكبار فقط.

وأضاف المَلْتي ملياردير: "هذا هو المعيار المتعارَف عليه في أمريكا، على أنّ ذلك سيختلف تبعاً لما تسمح به قوانين المناطق الجغرافية المختلفة من دولة لأخرى".

وكان إيلون ماسك قد دافع في وقت سابق عن منصّته إكس، متهماً المنتقدين بأنهم "فقط يرغبون في قمع حرية التعبير"، كما نشر صورتين مولّدتين بالذكاء الاصطناعي تُظهران رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالبكيني.

وشهدت الأيام الماضية انتقادات وجّهها قادة من حول العالم لخاصية تحرير الصور باستخدام الروبوت غروك.

وفي عطلة نهاية الأسبوع الماضي، حظرتْ كل من ماليزيا وإندونيسيا الروبوت غروك، إثر شكاوى من المستخدمين بأن صوَراً خضعتْ للتلاعب لإنتاج محتوى فاضح دون الحصول على موافقة أصحابها.

وبذلك تعدّ ماليزيا وإندونيسيا أوّل دولتين تحظران الروبوت غروك.