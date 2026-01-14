إيلاف من واشنطن: أكد موقع "فلايت ردار 24"، أن إيران أصدرت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس إشعارًا جديدًا بإغلاق المجال الجوي أمام جميع الرحلات الجوية.

وأكد الموقع المتخصص في تتبع الطائرات، أن الحكومة الإيرانية قامت باستثناء الرحلات الدولية من وإلى إيران ولكن بشرط الحصول على إذن مسبق من " NOTAM" صالح لمدة تزيد عن ساعتين.

وكانت ألمانيا قد حذرت مساء الأربعاء، شركات الطيران من دخول المجال الجوي الإيراني، وفي بيان رسمي، أصدرت السلطات الألمانية مذكرة جديدة تحذر شركات الطيران الألمانية من دخول المجال الجوي الإيراني.

وعلى صعيد متصل باشتعال الموقف وتطوراته المتسارعة، أبلغت إسرائيل إيران بأنها لن تضرب طهران، إلا إذا وجهت لها ضربات صاروخية، وأن الضربة التي ستوجه لطهران هي أمريكية خالصة وإسرائيل لن تتدخل في الاعتداء على إيران، وذلك وفقاً لمصادر أميركية وإسرائيلية تناولت هذا الخبر.

كما أشارت وسائل إعلام أميركية إلى أن البنتاغون أصدر أمراً لحاملة الطائرات أبراهام لينكولن التحرك من بحر الصين الجنوبي إلى الشرق الأوسط، وسوف تستغرق أسبوعاً حتى تصل إلى المنطقة العربية والشرق أوسطية.

