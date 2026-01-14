إيلاف من واشنطن: أعلنت حفيدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع أنها لا ترغب في دخول عالم السياسة، ولأنها قالت ذلك، عليكم أن تتوقعوا ترشحها لمنصب سياسي قريبًا جدًا، هكذا تفعل "سلالة ترامب".

الأسبوع الماضي، أعلنت كاي ترامب، ابنة دونالد ترامب جونيور وحفيدة الرئيس دونالد ترامب، علنًا أنها لا تنوي الترشح لأي منصب سياسي. وظهرت الشابة البالغة من العمر 18 عامًا في بودكاست "إمبولسيف" مع لوجان بول.

حيث صرحت قائلة: "السياسة شيء خطير للغاية... أعتقد أنه إذا التقى الطرفان في منتصف الطريق، فسيكون الجميع أكثر سعادة". (ربما عليكِ إخبار جدكِ بذلك يا صغيرتي). وقالت: "لأكون صريحة معكِ، أنا أبتعد عن السياسة تمامًا... لا أريد أي علاقة بالسياسة".

اسمعي يا كاي، أعلم أنكِ ما زلتِ صغيرة، لذا إليكِ نصيحة صغيرة من سيدة كبيرة في السن: ربما عليكِ بذل جهد أكبر قليلاً في الابتعاد عن السياسة. لم يغب عن الأنظار أن المؤثرة ولاعبة الغولف قد نشرت الكثير من المحتوى عن الحياة خلف كواليس البيت الأبيض.

كما أطلقت مجموعة ملابس، عرضتها على عشب البيت الأبيض . والجدير بالذكر أنها ألقت كلمة في المؤتمر الوطني الجمهوري لعام 2024، حيث أصرت على أن ترامب " مجرد جد عادي ". لا أعرف ما أقول؛ فجدي لم يغزو فنزويلا.

بالمناسبة، أكدت كاي للوجان بول أنها هي من قررت إلقاء كلمة في المؤتمر الوطني الجمهوري؛ لقد كانت "فكرتي بالكامل". لكنها أشارت إلى أن وسائل الإعلام البغيضة قد فسرت الأمر بشكل مختلف. "قالوا: 'حسنًا، هذه خطة سياسية وُضعت لجذب المزيد من الناخبين أو ما شابه'".

حسنًا، نعم، لأنه كان مؤتمرًا سياسيًا. إنهم يميلون إلى أن يكونوا، كما تعلمون، ذوي توجهات سياسية.

مع ذلك، ورغم أن كاي استبعدت نفسها من السباق الرئاسي، إلا أن هناك احتمالاً كبيراً أن نشهد رئيساً آخر مثل ترامب في حياتنا. فهو لديه خمسة أبناء وأحد عشر حفيداً. لا شك أن واحداً منهم على الأقل سيحذو حذو ترامب الأكبر.

السؤال هو: من لديه أفضل فرصة لمواصلة السلالة السياسية؟ في وقت من الأوقات، كنت سأقول إنها إيفانكا. لكن مع أنني لم أستبعد فكرة عودتها إلى الساحة السياسية، إلا أنها حالياً ابتعدت عن السياسة وتقضي وقتها في فلوريدا تمارس أعمالاً تدرّ أرباحاً طائلة، بينما يخطط زوجها، جاريد كوشنر ، لإعادة تطوير غزة عقارياً.

أما بقية أفراد عائلة ترامب، فللأسف، إما أنهم فاشلون معتمدون أو صغار جدًا على إبداء الرأي. بارون، يا حصانًا أسود، أعتقد لو كان عليّ أن أراهن على من سيكون الرئيس ترامب القادم، فسأراهن عليك.

(ترامب مع حفيدته كاي)

أعدت "إيلاف" هذه المادة نقلاً عن مقال للكاتبة في صحيفة الغارديان أروي مهداوي.

