إيلاف من نيويورك: قال إيلون ماسك يوم الأربعاء إنه لم يكن على علم بأي "صور عارية لقاصرين" تم إنشاؤها بواسطة Grok من xAI، في الوقت الذي يتزايد فيه التدقيق في أداة الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم.

قال إيلون ماسك في منشور على منصة X: "لستُ على علم بأي صور عارية لقاصرين تم إنشاؤها بواسطة تطبيق Grok. حرفيًا، لا شيء".

ويأتي تعليق ماسك في وقت يواجه فيه تطبيق xAI ومنصة X تدقيقًا عالميًا متزايدًا، بما في ذلك دعوات من المشرعين وجماعات المناصرة لشركتي آبل وغوغل لإزالة تطبيق Grok من متاجر التطبيقات، وتحقيق تجريه الهيئات التنظيمية في المملكة المتحدة، وحظر أو اتخاذ إجراءات قانونية في دول مثل ماليزيا وإندونيسيا.

وأكد ماسك مجدداً أن غروك مبرمج لرفض الطلبات غير القانونية ويجب أن يمتثل لقوانين أي دولة أو ولاية معينة. وقال ماسك: "من الواضح أن Grok لا يقوم بإنشاء الصور بشكل تلقائي، بل يفعل ذلك فقط وفقًا لطلبات المستخدمين".

قال ماسك في وقت سابق على منصة X إن أي شخص يستخدم Grok لإنشاء محتوى غير قانوني سيعاني من نفس العواقب كما لو قام بتحميل محتوى غير قانوني.

دعا ثلاثة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي شركتي أبل وجوجل التابعة لشركة ألفابت إلى إزالة تطبيق X وأداة الذكاء الاصطناعي المدمجة فيه Grok من متاجر التطبيقات الخاصة بهما، مشيرين إلى انتشار صور جنسية غير توافقية لنساء وقاصرين على المنصة.

كما دعا ائتلاف من جماعات نسائية وهيئات مراقبة التكنولوجيا ونشطاء تقدميين عمالقة التكنولوجيا إلى اتخاذ خطوة مماثلة.

في الأسبوع الماضي، قلصت شركة X قدرة Grok على إنشاء أو تعديل الصور علنًا للعديد من المستخدمين، ومع ذلك قال خبراء الصناعة والجهات الرقابية إن Grok لا يزال قادرًا على إنتاج صور جنسية صريحة، وأن القيود، مثل فرض رسوم على بعض الميزات، قد لا تمنع الوصول بشكل كامل إلى أدوات الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

في المملكة المتحدة، من المقرر أن يتغير القانون هذا الأسبوع ليُجرّم إنشاء مثل هذه الصور، وقد صرّح رئيس الوزراء، كير ستارمر، يوم الأربعاء بأن شركة X تعمل على الامتثال للقواعد الجديدة. وتُجري هيئة تنظيم الاتصالات (أوفكوم) تحقيقاً بشأن أداة الذكاء الاصطناعي.

قامت دول مثل ماليزيا وإندونيسيا بالفعل بحظر الوصول إلى Grok وتتخذ إجراءات قانونية ضد X و xAI التابعة لماسك، بدعوى الإخفاق في منع المحتوى الضار وحماية المستخدمين.