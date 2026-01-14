إيلاف من الرياض: أطلق ملتقى طويق للنحت 2026 عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة، تشمل ورش عمل ومحاضرات ودورات متخصصةٍ متقدمة، وحوارات فكرية، وتجارب فنية مسائية، تُقام في موقع الملتقى على شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)، وتستمر حتى 22 فبراير 2026م، وذلك تحت إشراف برنامج الرياض آرت التابع للهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وتأتي الفعاليات المصاحبة للملتقى امتدادًا لتجربة النحت الحيّ، الذي يبدأ في العاشرة من صباح كل يوم، وينتهي في الخامسة مساءً، حيث يوفّر للجمهور فرصًا للتفاعل مع الفنانين المشاركين، والتعرّف على الممارسات النحتية المعاصرة، ومتابعة تشكّل الأعمال الفنية في الفضاء العام، ليستمر الملتقى بالعمل بعد ذلك، حتى العاشرة من مساء كل يوم، باستثناء يوم الأحد.

وتُقام هذه النسخة من الملتقى وما يصاحبها من فعاليات، تحت شعار «ملامح ما سيكون»، الذي يتناول النحت بوصفه نموذجًا للتحوّل، ويركّز على التغيرات الفيزيائية والثقافية التي تشكّل المدن عبر الزمن. كما تنعكس هذه الرؤية في محتوى الورش والحوارات التي تستكشف العلاقة بين النحت والفضاء العام، ودور العمل الفني في تشكيل الذاكرة الجمعية والهوية البصرية للمدينة.

وتتناول الجلسات الحوارية عددًا من الموضوعات المرتبطة بالنحت في المشهد الحضري المعاصر، من بينها حضور المنحوتات في الأماكن العامة، وأثرها في تحسين جودة المشهد البصري، ودورها في تعزيز التفاعل الثقافي داخل المدن. ويشارك في هذه الجلسات فنانون ومختصون، يقدّمون قراءات متعددة لتجربة النحت وعلاقتها بالمكان والمجتمع.

كما يتضمن البرنامج عددًا من ورش العمل التطبيقية والدورات المتقدمة، التي تستهدف فئات متنوعة، وتقدّم تجارب تعليمية وتفاعلية تتيح للمشاركين التعرّف على تقنيات النحت، واستخدام المواد، ومفاهيم الاستدامة، من خلال ممارسات فنية عملية تُشرف عليها نخبة من الفنانين المشاركين في الملتقى.

وخلال الفترات المسائية، يقدّم ملتقى طويق للنحت تجارب فنية ليلية تتضمن عناصر موسيقية وضوئية وعروضًا أدائية، تُتيح للزوار استكشاف الأعمال النحتية في أجواء مختلفة خارج ساعات النهار، وتسهم في توسيع نطاق التجربة الفنية وتعزيز حضور الفن في الحياة الحضرية اليومية.

ويشهد البرنامج حضور عدد من الشركاء لتقديم الأنشطة التعليمية والمعرفية والمجتمعية، من بينهم أكاديمية مطوري آبل، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وهيئة فنون الطهي، والمعهد الملكي للفنون التقليدية (وِرث)، وبيت الثقافة كشريك ثقافي، وذلك دعمًا لنهج متعدد التخصصات في التعلم والمشاركة المجتمعية.

وخلال شهر رمضان المبارك، يعتمد ملتقى طويق للنحت جدولًا مسائيًا خاصًا، تُفتح فيه أبوابه مع أوقات معدلة تتناسب مع أجواء الشهر الكريم، ويتضمن البرنامج ورش عمل عملية، وجلسات قصصية، وبازار رمضان، وسوقًا مسائيًا يضم أطعمة محلية ومنتجات حرفية يدوية.

وتُختتم الفعاليات بمعرض عام يُقام خلال الفترة من 9 إلى 22 فبراير 2026م، يَعرض الأعمال الفنية المكتملة التي أُنتجت خلال مرحلة النحت الحيّ، تمهيدًا لانضمامها لاحقًا إلى المجموعة الدائمة للأعمال الفنية في مدينة الرياض.

يُذكر أن جميع الفعاليات متاحة مجانًا للجمهور، على أن يتطلب حضور ورش العمل والحوارات التسجيل المسبق عبر المنصات الإلكترونية المخصصة، نظرًا لمحدودية المقاعد.

