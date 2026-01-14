إيلاف من لندن: أفادت تقارير بأن الولايات المتحدة تسحب بعض أفرادها من قاعدة عسكرية رئيسية في الشرق الأوسط كإجراء احترازي، نظراً لتصاعد التوترات عقب الاحتجاجات في إيران.

في إشارة إلى أن الولايات المتحدة تستعد لشن ضربة ضد إيران، أو أنها تضع لنفسها خيار القيام بذلك، تم نصح بعض الأفراد الأميركيين مغادرة قاعدة العديد العسكرية في قطر وهي أكبر قاعدة في الشرق الأوسط.

وقالت وكالة رويترز للأنباء بأن واشنطن تسحب بعض القوات من عدة قواعد في المنطقة.

وقبل الضربات الأميركية على إيران في يونيو/حزيران الماضي، خلال حرب الأيام الاثني عشر، تم نقل بعض الأفراد من القواعد الأميركية في الشرق الأوسط.

ويأتي نقل افراد من القاعدة، بعد تصريح مسؤول إيراني لوكالة رويترز للأنباء بأن طهران ستستهدف القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة رداً على أي ضربات من واشنطن.