إيلاف من واشنطن: أعلنت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية (FDA) طلبها من شركات الأدوية إزالة الملصقات التحذيرية المتعلقة بخطر محتمل للأفكار الانتحارية على أدوية إنقاص الوزن التي تساعد في ضبط مستويات سكر الدم. ويشمل القرار عقاقير "ساكسندا" و"ويغوفي" لشركة "نوفو نورديسك"، و"زيباوند" لشركة "إيلي ليلي".

وجاء هذا الإجراء بعد مراجعة موسعة أجرتها الإدارة لم تجد فيها أي دليل يربط بين هذه الأدوية وزيادة خطر الأفكار أو السلوك الانتحاري. وقد تم تطوير هذه الأدوية في الأصل لعلاج السكري من النوع الثاني، حيث تعمل على محاكاة هرمون يثبط الشهية ويخلق شعوراً بالشبع.

وكانت إدارة الأغذية والعقاقير قد توصلت في مراجعة أولية عام 2024 إلى استنتاج مشابه، لكنها لم تستبعد وجود خطر ضئيل نتيجة محدودية البيانات حينها. ومع ذلك، أكدت الإدارة الثلاثاء أن تحليلاتها الأخيرة لتجارب سريرية شملت 91 تجربة على نحو 108 آلاف مريض، لم تظهر أي زيادة في خطر الأفكار الانتحارية أو أي آثار جانبية نفسية أخرى، بما في ذلك القلق أو الاكتئاب أو العصبية أو الذهان.

ولم تصدر شركتا "نوفو نورديسك" و"إيلي ليلي" أي تعليق حتى الآن على طلب وكالة "رويترز" للتعليق على القرار.

