

إيلاف من نيويورك: وجّه الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو رسالة إلى مواطنيه من محبسه في الولايات المتحدة، دعاهم فيها إلى دعم الرئيسة المؤقتة للبلاد ديلسي رودريغيز. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفنزويلية (إيه في إن) عن نجله نيكولاس مادورو غويرا قوله إن الرسالة شددت على ضرورة الثقة برودريغيز وفريقها، مضيفة: "ثقوا في ديلسي وفريقها، وثقوا بنا".

وأكد غويرا أن والده ووالدته سيليا فلوريس يتمتعان بمعنويات عالية، ويبدوان متماسكين وقويين، ويتحليان، على حد تعبيره، بضمير حي وثقة بالله وبالشعب الفنزويلي.

وكانت قوات خاصة أميركية قد اعتقلت مادورو وفلوريس في العاصمة كاراكاس في الثالث من يناير، قبل نقلهما إلى نيويورك، حيث من المقرر أن يمثلوا أمام القضاء بتهم مزعومة تتعلق بالاتجار بالمخدرات.

وعقب عملية الاعتقال، أدت ديلسي رودريغيز، التي شغلت سابقاً منصب نائبة الرئيس في عهد مادورو، اليمين الدستورية رئيسة مؤقتة للبلاد. وأدانت رودريغيز بشدة العملية الأميركية، مؤكدة استمرارها في اعتبار مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، كما أعربت عن استعدادها لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن تعاون محتمل.

وفي سياق متصل، أقدمت رودريغيز خلال الأيام الماضية على الإفراج عن عدد من السجناء السياسيين، وأبدت رغبتها في مواصلة هذا النهج خلال المرحلة المقبلة.