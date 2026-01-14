روما : واصل نابولي نزيف النقاط بتعادل ثالث تواليا، وذلك أمام ضيفه بارما 0 0 الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة عشرة.

وخاض الفريق الجنوبي المواجهة بغياب مدربه أنتونيو كونتي الموقوف مباراتين بعد طرده في قمة المرحلة الماضية أمام إنتر الأحد (2 2).

ورفع حامل اللقب رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف ميلان الثاني، وبفارق ثلاث نقاط عن إنتر المتصدر، لكنه بات يبتعد بنقطة واحدة فقط عن يوفنتوس الرابع وروما الخامس برصيد 39 نقطة لكل منهما.

ويلعب إنتر لاحقا أمام ضيفه ليتشي، فيما يحلّ ميلان ضيفا على كومو الخميس، في مباراتين مؤجلتين من المرحلة عينها.

بدأ نابولي المباراة محاولا تسجيل هدف في توقيت مبكر، يجنّبه خوض مباراة معقدة أمام منافس متكتل دفاعيا.

وكان له ما أراد عن طريق الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي الذي تابع من مسافة قريبة كرة تهيّأت أمامه إثر دربكة داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم مايكل فابري ألغاه بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد (في ايه آر) لوجود تسلل خلال الهجمة (11).

وتابع أصحاب الأرض ضغطهم، بيد أن رأسية المدافع أليساندرو بونجورنو وتسديدة المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند تصدّى لهما الحارس الضيف فيليبو رينالدي ببراعة (27 و33).