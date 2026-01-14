باريس (فرنسا) : استعاد السائق القطري ناصر صالح العطية (داسيا) الأربعاء صدارة الترتيب العام لرالي دكار المقام في السعودية بعد يوم من فقدانها، باحتلاله المركز الثاني في المرحلة العاشرة بين مخيم الماراثون وبيشة خلف صاحب أسرع توقيت الفرنسي ماتيو سيرادوري (سنتشوري).

واعتُبر العطية، المتوّج باللقب 5 مرات، الفائز الأكبر في مرحلة الماراثون التي بلغت مسافتها الإجمالية 420 كيلومترا، حيث فرض سيطرته على الكثبان الرملية وعاد إلى صدارة الترتيب العام متفوقا على منافسيه بفارق كبير.

قال العطية مع نهاية المرحلة وقد بدا التعب واضحا على وجهه "المرحلة صعبة، لم تكن سهلة. تستهلك الكثير من جسدك ومن ذهنك وعقلك".

وأضاف القطري الذي وصل متأخرا بفارق 6:12 دقائق عن سيرادوري (4:48:27 ساعات) "حاولنا أن نعتمد القيادة الضاغطة منذ البداية حتى النهاية، وقام (ملاحه البلجيكي) فابيان (لوركان) بعمل جيد. نحن سعداء جدا والحظ وقف إلى جانبنا أيضا لأننا كنا ندرك جيدا أن المرحلة اليوم ستكون صعبة جدا".

وتابع ابن الـ55 عاما "لم نواجه أي مشكلة مع السيارة، باستثنائي أنا فقد تدمرت كليا (قالها ضاحكا)، فالمرحلة تستخرج الكثير من الطاقة من جسد السائق".

وكان "العنابي" تخلى عن المركز الأول في الترتيب العام مع نهاية المرحلة التاسعة ليتراجع للمرتبة الثالثة متأخرا بفارق 1:10 دقيقة عن المتصدر الجديد الإسباني ناني روما (فورد رايسينغ)، إلّا أن سائق داسيا استغل أخطاء ومشكلات منافسيه ليحكم قبضته مجددا على الصدارة متقدما بفارق 12 دقيقة عن أقرب مطارديه الجنوب إفريقي هنك لاتيغان (تويوتا غازو).

وعلى غرار العديد من السائقين، واجه لاتيغان، وصيف النسخة الماضية خلف السعودي يزيد الراجحي، العديد من المشكلات حيث نفد الوقود على متن سيارته، كما ارتكب ملاحه خطأ في ملاحظات الطريق. عانى في المرحلة الماضية من تعطل نظام التوجيه.

كما تراجع ناني روما الذي أنهى المرحلة في المركز الحادي عشر، للمركز الثالث متأخرا بفارق 12:50 دقيقة عن العطية.

أما سائق داسيا الآخر الفرنسي سيباستيان لوب الذي ما زال يلهث خلف فوزه الأول في رالي دكار، وبعد معاناة كبيرة في الأيام الأخيرة، فقد أنهى المرحلة في المركز الثالث برفقة ملاحه مواطنه إدوارد بولانجي.

سمحت هذه النتيجة لبطل العالم للراليات 9 مرات، بالتقدم للمركز الرابع في الترتيب العام بفارق 23:04 دقيقة عن العطية.

ترتيب الخمسة الأوائل في الترتيب العام لفئة السيارات:

1 القطري ناصر صالح العطية (داسيا) 41:39.50 ساعة

2 الجنوب إفريقي هنك لاتيغان (تويوتا) بفارق 12 دقيقة

3 الإسباني ناني روما (فورد) بفارق 12:50 د.

4 الفرنسي سيباستيان لوب (داسيا) بفارق 23:04 د.

5 الفرنسي ماتيو سيرادوري (سنتشوري) بفارق 33:42 د.

ترتيب الخمسة الأوائل في فئة الدراجات النارية:

1 الأميركي ريكي برابيك (هوندا) 41:35:13 ساعة

2 الأرجنتيني لوسيانو بينافيديس (كيه تي أم) بفارق 56 ثانية

3 الإسباني توشا شارينا (هوندا) بفارق 14:43 دقيقة

4 الأسترالي دانيال ساندرز (كيه تي أم) بفارق 17:37 د.